Manolo García vuelve a los escenarios con un gira íntima en teatros con Sevilla como broche final

Después de su extensa gira de 2024, Manolo García retoma los escenarios con 16 conciertos repartidos por diferentes ciudades de España con motivo de su último lanzamiento, programado para el 31 de octubre: Drapaires Poligoneros. Sevilla pondrá el broche final a este programa de espectáculos que se celebrará en teatros el 15 de enero de 2026.

Se trata de su décimo álbum en solitario, compuesto por 15 canciones. Aunque la intención del músico es hacer hincapié en las nuevas canciones durante su gira, también se propone una revisión concienzuda de su primer disco, Arena en los bolsillos, con el que se ganó a un público que no ha soltado su mano en 20 años de carrera musical en solitario.

El punto de partida de la gira comenzará en Cáceres el 2 de noviembre de 2025 y hasta que cierre en Sevilla el 15 de enero de 2026, tendrá tiempo de cautivar con su música en San Sebastián, Pamplona, Santiago o Zaragoza. Ciudades en las que no sería una sorpresa que vuelva a colgar el cartel de sin entradas tal y como hizo en cada uno de sus conciertos de la gira Cero Emisiones Contaminantes Desde Ya. Las entradas estarán disponibles en la página web oficial del artista a partir del próximo martes 23 de septiembre.