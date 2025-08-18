Sucesos

Un naranjazo en la cabeza a un conductor de Tussam obliga a desviar la línea 34 en Los Bermejales

El lanzamiento se produjo este pasado domingo por la noche, teniendo que modificar el recorrido de manera puntual mientras se atendía al conductor y sin que se produjera ninguna detención

Tussam desvía una línea por lanzamiento de objetos a un conductor

Tussam desvía una línea por lanzamiento de objetos a un conductor / El Correo

Rafa Aranda

Rafa Aranda

Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla se vio obligado a desviar la línea 34 de Tussam este domingo por la noche por el lanzamiento de naranjas a un conductor. Concretamente, según confirman fuentes municipales a este periódico, el lanzamiento de fruta sobre el autobús se produjo en torno a las 23 horas a la altura de la avenida de Francia de Los Bermejales, impactando una naranja en la cabeza del conductor y dejándole aturdido.

Este suceso supuso que se desviara el recorrido de la línea, como informó Tussam en su perfil de Twitter, por "lanzamiento de objetos". Hasta allí se desplazaron agentes de la Policía Nacional y personal del servicio 061, que atendió al trabajador de Tussam y este se repuso.

Noticias relacionadas y más

El autobús, suspendido provisionalmente, recuperó la normalidad una vez se solucionó todo y añaden estas fuentes que no hubo mayor complejidad ni tampoco se produjeron detenciones de ningún tipo. Desde el Ayuntamiento se aclara que fue un hecho puntual en una zona en la que no suele ocurrir ningún incidente de este tipo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un viaje al pasado por la Plaza Nueva: postales de un emblema de Sevilla que vuelve a estar en obras
  2. Más de 4,5 millones y mármol de las canteras de Macael: la Plaza Nueva inicia la cuenta atrás para su reforma
  3. Estos son los centros comerciales que abren el festivo del 15 de agosto en Sevilla y la provincia
  4. Fotogalería | Imágenes históricas de la Plaza Nueva
  5. Una incidencia en una estación final de Montequinto provoca retrasos puntuales en el Metro de Sevilla
  6. El Palacio de los Deportes de San Pablo será rehabilitado por 'deficiencias' en su estructura
  7. Este pueblo de Sevilla repite récord nacional de calor superando los 44ºC
  8. Sevilla tendrá una nueva ruta con Milán con vuelos a 25 euros ya a la venta

Detenido el dueño de un bar por denuncias falsas de robo de máquinas recreativas en su propio local

Detenido el dueño de un bar por denuncias falsas de robo de máquinas recreativas en su propio local

Un naranjazo en la cabeza a un conductor de Tussam obliga a desviar la línea 34 en Los Bermejales

Un naranjazo en la cabeza a un conductor de Tussam obliga a desviar la línea 34 en Los Bermejales

Dos detenidos por intento de homicidio en un tiroteo de Su Eminencia tras una pelea por aparcamiento

Dos detenidos por intento de homicidio en un tiroteo de Su Eminencia tras una pelea por aparcamiento

Arde por sexto año consecutivo el mismo transformador del Polígono Sur: "No resiste las plantaciones de marihuana"

Arde por sexto año consecutivo el mismo transformador del Polígono Sur: "No resiste las plantaciones de marihuana"

Nuevos cortes de tráfico entre Santiponce y Camas: fechas, horario y ruta alternativa

Nuevos cortes de tráfico entre Santiponce y Camas: fechas, horario y ruta alternativa

Localizan el cadáver de un hombre de 34 años desaparecido mientras se bañaba en un lago en Sevilla

Localizan el cadáver de un hombre de 34 años desaparecido mientras se bañaba en un lago en Sevilla

La línea de Tussam que unirá Sevilla Este y el Hospital Macarena ya tiene fecha de inicio tras años de espera

La línea de Tussam que unirá Sevilla Este y el Hospital Macarena ya tiene fecha de inicio tras años de espera

Las sargas de Gustavo Bacarisas regresan al Alcázar de Sevilla tras casi ocho años de restauración

Las sargas de Gustavo Bacarisas regresan al Alcázar de Sevilla tras casi ocho años de restauración
Tracking Pixel Contents