Un naranjazo en la cabeza a un conductor de Tussam obliga a desviar la línea 34 en Los Bermejales

El Ayuntamiento de Sevilla se vio obligado a desviar la línea 34 de Tussam este domingo por la noche por el lanzamiento de naranjas a un conductor. Concretamente, según confirman fuentes municipales a este periódico, el lanzamiento de fruta sobre el autobús se produjo en torno a las 23 horas a la altura de la avenida de Francia de Los Bermejales, impactando una naranja en la cabeza del conductor y dejándole aturdido.

Este suceso supuso que se desviara el recorrido de la línea, como informó Tussam en su perfil de Twitter, por "lanzamiento de objetos". Hasta allí se desplazaron agentes de la Policía Nacional y personal del servicio 061, que atendió al trabajador de Tussam y este se repuso.

El autobús, suspendido provisionalmente, recuperó la normalidad una vez se solucionó todo y añaden estas fuentes que no hubo mayor complejidad ni tampoco se produjeron detenciones de ningún tipo. Desde el Ayuntamiento se aclara que fue un hecho puntual en una zona en la que no suele ocurrir ningún incidente de este tipo.