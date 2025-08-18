Las sargas de Gustavo Bacarisas regresan al Alcázar de Sevilla tras casi ocho años de restauración

Las sargas pintadas por Gustavo Bacarisas en 1929 ya lucen de nuevo en el Real Alcázar, casi ocho años después de que salieran para ser restauradas por completo en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. En noviembre de 2017 arrancó el complejo proceso de restauración de estas obras que retornan ahora a la que ha sido su sede durante casi un siglo y que podrán, por tanto, volver a ser uno de los grandes atractivos de la visita a los palacios del Alcázar.

Estas sargas de gran formato fueron pintadas para la decoración del Pabellón Real de la Exposición Iberoamericana de 1929 y tras su clausura fueron trasladadas al Alcázar donde permanecieron durante casi un siglo. Debido a su deterioro, en 2017 fueron trasladadas al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico para acometer un proceso de restauración que se prolongó hasta 2024.

Posteriormente, el Alcázar inició una serie de actuaciones para la mejora del Salón de las Bóvedas con el objetivo de garantizar una mejor conservación de estas obras. Estos trabajos han incluido la instalación de filtros solares en las cristaleras, la incorporación de deshumidificadores, el transporte especializado de las obras y el montaje por restauradores expertos en tejidos.

Actualmente, en el Salón de las Bóvedas permanecen aún cuatro sargas más de Bacarisas pendientes de restauración —dos sobre las puertas de la Capilla Gótica y la Sala Cantarera, y otras dos localizadas en verano de 2023— cuya recuperación está prevista en próximas fases, previa aprobación por la Comisión de Patrimonio.

“Con esta actuación, el Real Alcázar reafirma su compromiso con la conservación, difusión y puesta en valor de su patrimonio histórico-artístico, consolidando a Sevilla como una referencia cultural de primer orden”, apuntó el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.