La Cartuja se prepara a contrarreloj para el debut del Betis y el alcalde asume "problemas" en los primeros partidos

Quedan tres días para el debut del Real Betis en el estadio de la Cartuja y los aficionados, muchos con la experiencia de haber ido a conciertos masivos y haber sufrido los atascos para llegar y salir, confían en que el plan de movilidad diseñado por el club verdiblanco y el Ayuntamiento de Sevilla dé resultado y funcione. El alcalde, de momento, aprovechando una visita realizada este martes, ya ha reconocido que "en los primeros partidos es lógico que haya problemas que se irán solventando en partidos sucesivos". También ha defendido "el gran esfuerzo" realizado desde el Ayuntamiento para que el traslado "sea lo más cómo posible para sus aficionados", tras una inversión de alrededor de 800.000 euros.

José Luis Sanz ha supervisado que tanto el interior como los accesos al recinto deportivo se encuentren en buen estado, acompañado del director general del Real Betis, Federico Martínez Feria; el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel; la delegada de Deporte, Silvia Pozo, y el gerente de Urbanismo, Fernando Vázquez. El primer edil popular se ha mostrado confiado en que el traslado del Betis servirá para que "el estadio de la Cartuja y su entorno queden definitivamente incorporados en el trazado urbano de la ciudad como un elemento más para el disfrute de los sevillanos".

El alcalde de Sevillla, José Luis Sanz, en el estadio de la Cartuja junto al director general del Real Betis, Federico Martínez Feria; el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel; la delegada de Deporte, Silvia Pozo, y el gerente de Urbanismo, Fernando Vázquez / Ayuntamiento de Sevilla

Todos los aficionados han sido informados de manera personalizada sobre qué opciones tienen para llegar al estadio y así planificarse con tiempo. No obstante, el alcalde apuesta por el transporte público en vez del vehículo privado o ir andando. "Siempre es recomendable el transporte público, en cualquiera de sus modalidades", ha asegurado.

En cualquier caso, habrá hasta diez formas diferentes de llegar al estadio de la Cartuja: andando, en moto, en patinete, en bicicleta, en autobús-lanzadera gratuito, en autobús circular, en taxi, en VTC, en coche privado y en tren.

Mejoras en los viales, alumbrado y zonas de aparcamiento

Según ha informado el Ayuntamiento, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo se han destinado más de 600.000 euros en diferentes trabajos de acondicionamiento en los viales y las zonas adyacentes al estadio de la Cartuja, y casi 200.000 euros en ampliar y mejorar el alumbrado de estas zonas.

En concreto, se han habilitado tres parkings para los béticos que vayan en coche. El Ayuntamiento ha acondicionado los accesos a estas zonas realizando desbroces, retirando obstáculos y compactando el terreno. El primero de los aparcamientos, situado junto al estadio, dispone de 500 plazas y está reservado para empleados del estadio o del club y autoridades. El mayor de ellos está ubicado en la bancada de la Expo y tiene capacidad para 4.000 vehículos. Asimismo, se abrirán los aparcamientos de la avenida Carlos III, con capacidad para otros 2.000 vehículos. Las plazas deben reservarse con anterioridad mediante la aplicación dispuesta por el Real Betis.

Además, se han dispuesto aparcamientos para motos –con 2.000 plazas- y bicicletas, tanto privadas como de transporte compartido. También se ha habilitado en el entorno del estadio una zona para los autobuses de las peñas béticas, puntos de llegada y recogida de VTC y paradas de taxis. Y se han instalado paradas tanto para el C1, C2 y C3 como para las lanzaderas gratuitas que se habilitarán desde Blas Infante, desde Sevilla Este y desde la Barqueta.

Obras de acondicionamiento en el entorno del Estadio La Cartuja / Ayuntamiento de Sevilla

Entre los trabajos realizados, se ha acondicionado la parada del Cercanías, que estaba muy deteriorada, y se ha retirado la valla que impedía el acceso desde el Sevilla TechPark, en cuyas calles interiores también se podrá aparcar los días de partido. Se ha supervisado en todos los accesos la accesibilidad para PMR, y se han realizado tres nuevos viales de acceso a las puertas del estadio desde los aparcamientos de bicicletas, de motos y desde la ‘fan zone’.

Precisamente esta última se ha diseñado para que los aficionados acudan con antelación. La 'fan zone' irá acompañada de un espacio para la venta ambulante y los ‘food trucks’ que operaban junto al Benito Villamarín. Con todos estos cambios el Ayuntamiento y el Betis esperan que las molestias que existirán en los primeros encuentros hasta que todo se vaya asentando sean las menores posibles.