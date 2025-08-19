Sucesos

Aparatoso accidente en Mairena: un coche cae al patio del Colegio Aljarafe

Gran susto se llevaron los vecinos de Mairena del Aljarafe este pasado lunes. Un conductor perdió el control de su vehículo y sufrió un aparatoso accidente de tráfico en la zona de la calle Cerro de la Campana. Según informan fuentes municipales, "uno de los vehículos implicados en el siniestro perdió el control y terminó precipitándose al interior del patio del Colegio Aljarafe, cayendo desde las alturas hacia el campo de fútbol del centro educativo.

El suceso ocurrió alrededor de las 20.00 horas de la tarde de este pasado lunes. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron la Policía Local de Mairena y los Bomberos de Mairena y Santiponce alertados por los avisos de los vecinos.

El coche tuvo que ser evacuado del patio del colegio

Según ha informado la Policía Local de Mairena, pese a la espectacularidad de las imágenes, no hubo que lamentar heridos de gravedad. Por su parte, los Bomberos de Mairena y Santiponce confirmaron "su intervención a las 19:59 horas tras recibir el aviso por la salida de vía y la caída del vehículo al recinto escolar", destacando que no se produjeron daños personales de relevancia.

La rápida actuación de los servicios de emergencia permitió asegurar la zona y retirar el vehículo del patio del colegio.

