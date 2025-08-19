El barrio de Bellavista sufre cortes de luz de hasta 12 horas en plena ola de calor

Los vecinos de Bellavista están "desesperados" por los cortes de luz que llevan sufriendo desde el pasado jueves, en plena ola de calor. Luis de la Rubia denuncia que los fallos de suministro "hace tiempo que se han vuelto insoportable e inhumano. En alerta naranja y roja por altas temperaturas, nos dejan horas y horas sin luz, sin darnos solución y dando largas a nuestras reclamaciones. Personas mayores y dependientes, con respiradores, niños desesperados, bebes llorando, familias enteras sin poder hacer de comer a sus hijos". "Esto es un delito contra la salud pública", sentencia.

Durante la última ola de calor, el 50% de los vecinos de las calles Caldereros, Guadalajara, Cristo, Cibeles, Espejo, Fauno, Mesones y Galatea vienen sufriendo fallos en el suministro. El pasado sábado, la interrupción del servicio se produjo a las 10 de la noche y no regresó hasta las 10 de la mañana del domingo, apuntan los vecinos que han contactado con este periódico.

Aseguran, además, que desde Endesa no se les ha dado ninguna explicación sobre lo que está ocurriendo. Solo saben, por los operarios que actúan en las estaciones de suministro, que el fallo viene de los fusibles.

Endesa apunta a los fraudes

Fuentes de la compañía eléctrica corroboran a este periódico que este es el motivo que está provocando los cortes de luz. La sobrecarga de la línea desencadena en la fundición de los fusibles y esto, a su vez, desemboca en el corte del suministro.

Por lo tanto, la avería es sencilla de reparar: solo hay que sustituir el fusible. Sin embargo, antes de hacerlo hay que esperar que la estación baje su temperatura, de ahí las horas de espera. Además, fuentes de Endesa explican que los operarios también han tenido dificultades de acceso a algunas estaciones porque se encuentran en garajes, lo que ha alargado la reparación.

El problema es que al poco tiempo de cambiar el fusible, la estación se vuelve a recalentar y todo vuelve a empezar. La sobrecarga se debe, según Endesa, a fraudes en el suministro. Sin embargo, descartan que en este lugar estos estén aparejados a cultivos de marihuana como sucede en otros puntos, sino que señalan a meros enganches a la luz.

Soluciones

Los vecinos piden soluciones. Luis de la Rubia solicita que se amplíe el suministro para una población en crecimiento y se establezca una solución provisional hasta que esto ocurra.

Endesa explica que para solucionar el problema ya se busca una solución técnica. Por el momento, desdoblarán las líneas. Es decir, dividirán la energía en dos partes para que los vecinos dejen de sufrir cortes. El último del que se ha tenido noticia a la hora de publicación de esta noticia se produjo en la tarde de este lunes 18 de agosto.