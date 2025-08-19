Los trabajadores de Tussam barajan un paro parcial el 10 de septiembre por "las continuas agresiones" a conductores

Los trabajadores de Tussam se plantean protestas a partir de septiembre por "la situación de indefensión" en la que aseguran encontrarse por "las continuas agresiones" que están padeciendo los conductores de los autobuses de Sevilla, ha señalado este martes el comité de empresa a través de un comunicado.

"Ante la dejadez en la protección de la integridad física de los trabajadores, desde este comité estamos barajando convocar un paro parcial para el próximo dia 10 de septiembre, como protesta y repulsa ante esta situación, sin descartar incrementar las movilizaciones si la situación sigue tal como ahora", ha indicado.

'Naranjazo' en Los Bermejales

En este sentido, han recordado el último ataque sufrido por un trabajador de la empresa pública de transportes en el distrito Bellavista-La Palmera. "Durante la jornada del domingo dia 17, volvimos a sufrir de nuevo otra agresión y al contrario de lo publicado por algunos medios, no se personó en la zona ningún sanitario, ni ninguna patrulla de Policía", ha asegurado, al tiempo que han subrayado que la única atención fue a través del teléfono. "El agente que estaba hablando con nuestro supervisor le llegó a decir incluso que no denunciásemos el hecho porque no habia a quien acusar", han señalado.

Hay que recordar que el Ayuntamiento de Sevilla se vio obligado a desviar la línea 34 de Tussam este domingo por la noche por el lanzamiento de naranjas a un conductor. Concretamente, según confirmaban fuentes municipales a este periódico, el lanzamiento de fruta sobre el autobús se produjo en torno a las 23 horas a la altura de la avenida de Francia de Los Bermejales, impactando una naranja en la cabeza del conductor y dejándole aturdido.

"Repulsa" ante las agresiones

"Desde este comité de empresa queremos manifestar nuestra repulsa hacia este tipo de actitudes y la de los responsables de que las fuerzas del orden público, no solo no vele por la seguridad de todos, sino que se permita el lujo de incitar a la "no denuncia" a los ciudadanos, en este caso tras una agresión a un conductor que además puede provocar un accidente grave", ha abundado en el comunicado.

Además, ha indicado a las administraciones, tanto a la autonómica como la local, la necesidad de tramitar, con carácter urgente a través de lectura única, la modificación de la Ley de Movilidad "que dé tratamiento de agente de la autoridad a los conductores en el ejercicio de sus funciones, asunto este que ya han puesto en marcha en otras comunidades autónomas".

También ha denunciado que "hay cuestiones protocolarias acordadas en su momento que no se están ejecutando, como el botón azul de emergencia en el bus, comunicado directamente con la Policía, o las denuncias de la empresa en relación a actos vandálicos y agresiones, ambas cuestiones eliminadas desde años atrás".