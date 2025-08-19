Detenida una pareja por robar y mutilar a dos galgos de competición en Sevilla

La Guardia Civil, junto con la Policía Local de Villanueva de Ariscal, han detenido a dos personas dentro de la denominada operación Alxaraf Lebreles, como presuntos autores del robo y maltrato animal de dos perros galgos de una finca ubicada en la localidad de Villanueva del Ariscal.

El Instituto Armado comenzó la investigación tras denuncia presentada, en dependencias de la Guardia Civil, por parte del propietario de una finca, en la que informaba del robo de dos galgos de competición con un elevado valor económico.

Los agentes centraron sus sospechas sobre un clan familiar asentado en la capital hispalense, dedicados a este tipo de hechos delictivos. La Guardia Civil constató el modus operandi de los presuntos autores, que se valieron de la ausencia del propietario de la vivienda durante la celebración de las fiestas patronales de la localidad aljarafeña, aprovechando para cometer el robo de los animales.

Las averiguaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil dieron rápidamente sus frutos, ubicando a los animales sustraídos en una vivienda de un barrio periférico de Sevilla capital. A raíz de esta información, se procedió a la entrada y registro de la vivienda, culminando con la detención de la pareja sobre la que se centró la investigación y localizando en el interior de una perrera, en muy malas condiciones, los galgos.

Operación Lebreles Guardia Civil / Guardia Civil

Una vez recuperados los animales, fueron inmediatamente trasladados por la Guardia Civil a un centro veterinario, certificando que presentaban numerosas heridas sangrantes, así como la mutilación de los dedos pulgares de sus patas delanteras. Posteriormente, los perros han sido devueltos a su legítimo propietario, constatándose por parte de la veterinaria que las lesiones sufridas son incompatibles con su regreso a la competición.

La investigación, llevada a cabo conjuntamente por el Equipo ROCA de la Compañía de Sanlúcar La Mayor y de la Policía Local de Villanueva del Ariscal, finalizó con la detención de los dos presuntos autores, siendo puestos junto con las diligencias a disposición de la Autoridad judicial competente, imputándoles un delito de robo con fuerza y un delito de maltrato animal por lesiones graves. No obstante, la investigación continúa abierta por parte de los investigadores, no descartándose nuevas actuaciones policiales.