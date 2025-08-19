Detienen a un hombre como supuesto autor de varios incendios en Camas

La Policía Nacional de Sevilla, junto a la Local de Camas, ha detenido a un hombre como presunto autor de varios incendios registrados este lunes en esta localidad sevillana del Aljarafe.

Aunque el detenido no ha pasado aún a disposición judicial, fuentes de la Policía Nacional han confirmado a Europa Press la detención de esta persona, al que se le imputan varios fuegos sofocados por los bomberos en las últimas horas. Algunos de estos incendios se originaron cerca de viviendas, pero fueron apagados rápidamente por los bomberos.

Recientemente, en la localidad vecina de Santiponce se registró un incendio que afectó al entorno del conjunto arqueológico de Itálica. En este caso, la Guardia Civil es la que está investigando las causas de este fuego.