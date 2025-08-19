Un 'influencer' sevillano revela el mayor cambio que ha tenido la ciudad en los últimos años: "No nos abrimos"

Sevilla siempre ha sido una meca de gastronomía, patrimonio, historia y cultura que ha atraído a millones de ciudadanos para disfrutar de ese sentir que hace especial al territorio y a su gente, y que lo sitúa como uno de los lugares más visitados de todo el planeta. Pero a todos estos aspectos, se ha sumado en los últimos años una explosión cultural repleta de actividades e iniciativas que ha convertido la ciudad en un vergel artístico.

Un aspecto que ha destacado el creador de contenido sevillano Adrián Espinosa, que ha querido alabar la forma en la que Sevilla "ha cambiado en los últimos años". "Antes no se veían tantos conciertos, ni estaba la Velada, ni festivales, ni todo ese rollo. Se tenía en cuenta, pero era una cosa como de una ciudad más chapada a la antigua", ha recalcado el joven.

De ese modo, el influencer ha destacado que la ciudad se centraba principalmente en la celebración de sus dos principales festividades, la Feria de Abril y su tradicional Semana Santa, esquivando el resto de eventos culturales que podrían atraer a más población a su territorio. "Era como, sí, somos una ciudad importante en España, pero no nos abrimos a ese tipo de cosas. Tenemos nuestra Semana Santa, nuestra Feria, nuestras cuatro cositas, pero el resto de cosas, para Madrid o Barcelona", ha añadido.

De hecho, ha asegurado que parte de la ciudadanía aún defiende que Sevilla mantenga su tradición y no se incentiven este tipo de actividades o público: "Hay muchísima gente que todavía critica eso, como que Sevilla no se tiene que abrir a esas cosas".

Sevilla amplía su oferta cultural con conciertos, festivales y eventos como la Velada del Año

Sin embargo, Espinosa ha asegurado que la aparición de gran variedad de festivales, iniciativas y proyectos culturales en Sevilla solo suma riqueza y calidad a la capital: "Está guay que cada mes, o cada semana, haya algo diferente, o sale algo nuevo o montan algo curioso".

Y es que, en la actualidad, Sevilla disfruta y promueve su Feria de Abril y su Semana Santa, conocidas por toda la geografía internacional, pero también cuenta con innumerables festivales e iniciativas, como el Primaverando Sevilla Festival, Interestelar Sevilla, Icónica Santalucía Sevilla Fest o Puro Latino Fest Sevilla, celebrados durante este 2025, al que se sumará en septiembre las Noches de la Maestranza, entre otras iniciativas.

Pero si un evento ha destacado este año en la agenda sevillana ha sido la Velada del Año V, organizada por el creador de contenido Ibai Llanos y celebrada en el Estadio de la Cartuja de Sevilla el pasado sábado 26 de julio, cuando la capital se volvió el epicentro del boxeo y el entretenimiento con este evento que siguieron 80.000 espectadores en el estadio sevillano y más de 9 millones de usuarios simultáneos en Twitch.

La importancia de los festivales y eventos como la Velada del Año para Sevilla

Sobre el crecimiento cultural que está suponiendo este tipo de iniciativas en Sevilla, los ciudadanos se encuentran divididos entre quienes celebran estas propuestas y quienes opinan que la ciudad aún no cuenta con las infraestructuras necesarias para albergarlas: "Sevilla no está preparada para este tipo de eventos, falta transporte público, sobre todo en la Cartuja". "Ojalá la movilidad urbana en Sevilla estuviese a su nivel", ha señalado otro.

Mientras tanto, otros muchos ciudadanos se alegran de que Sevilla crezca, pues "se lo merece y nos lo merecemos". "Menos mal que hemos abierto un poco la mente. La vida sigue y Sevilla está amarrada a lo antiguo", ha recalcado un usuario. A lo que añade otro: "Y que crezca más, que hacen falta eventos culturales de todo tipo, que Sevilla también puede ser cosmopolita".