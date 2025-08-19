Las líneas de Tussam recuperan su ruta en el Polígono Sur dos meses después de las últimas pedradas

Las líneas 30, 31 y 32 de Tussam ya atienden de nuevo a los viajeros del Polígono Sur en su recorrido normal. Tal como informó Tussam y confirman fuentes municipales a este periódico, el Ayuntamiento de Sevilla considera que vuelven a darse las "condiciones de seguridad" a las que el alcalde, José Luis Sanz, se ha referido en varias ocasiones para que los conductores pudieran realizar el servicio sin problema y tampoco hubiera peligro para los usuarios. Por eso, algo más de dos meses después de que se desviaran las líneas por un nuevo apedreamiento a un autobús, ya están "normalizadas" desde el pasado jueves 14 de agosto.

¿Por qué ahora y no antes o después? Estas fuentes explican que, como era un desvío temporal, ahora se ha repuesto, pero añaden que no se ha diseñado un plan especial de protección policial ni precisan alguna otra medida que garantice la seguridad que antes no existía. Defienden que está funcionando correctamente sin que se haya repetido hasta el momento ningún incidente.

Esta vez, el servicio está aguantando restablecido bastante más que la última vez, lo cual no era muy complicado. Ni 24 horas pudieron realizar estas las líneas 31 y 32 su itinerario habitual. El 2 de junio fue el intento anterior, cuando ya se cumplían tres meses de desvíos por incidentes previos. Pero a las 23.00 horas, un autobús recibió una pedrada a su paso por la calle Sebastián Santos, según detallaron fuentes del comité de empresa a El Correo de Andalucía. Horas después, además, un hombre murió apuñalado cerca de allí.

Al constatarse que, aunque se había intentado, no era posible que las líneas 31 y 32 realizaran su servicio con normalidad en el Polígono Sur, al día siguiente, el 3 de junio, las líneas volvieron a quedar modificadas "hasta nuevo aviso", tal como publicó en redes la cuenta oficial de la compañía. En aquella ocasión, el vehículo que sufrió ese nuevo caso de apedreamiento pertenecía a la línea 30, que tuvo que ser desviada, al igual que la 31 y 32.

Ahora que las líneas 30, 31 y 32 han recuperado su recorrido habitual las paradas suprimidas vuelven a estar activas. En el caso de la línea 30, se recuperan las paradas originales de Avenida Las Letanías y Escultor Sebastián Santos y desaparecen las provisionales en Reina de Los Ángeles y Avenida de La Paz (junto a parada del Consorcio de Transportes). Y las líneas 31 y 32 también vuelven a recoger viajeros en las hasta ahora paradas suprimidas de Luis Ortiz Muñoz, Orfebre Cayetano González-Luis Ortiz Muñoz y Victoria Domínguez Cerrato-El Mago de Oz.

En junio no fue la primera vez que el servicio volvía y era retirado en apenas un día. En febrero ocurrió lo mismo, cuando el jueves 20 se anunció la vuelta a los recorridos habituales y al día siguiente se implantaron de nuevo los desvíos.

"Un problema de seguridad ciudadana"

Aunque el Ayuntamiento decidió hace dos meses que ya se daban las condiciones para recuperar el itinerario original, los incidentes sucedidos en este barrio del sur de Sevilla llevaron al gerente de Tussam, Manuel Torreglosa, y al delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel, a dar vueltas en las líneas 30 y 31 para comprobar que "en algunas zonas a determinadas horas es complicado mantener el servicio", explicó José Luis Sanz.

"Es un problema de seguridad ciudadana, y eso es competencia de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior", señaló el primer edil popular ante los medios, justificando que la seguridad no había "mejorado en puntos concretos". "Si el que tiene las competencias no hace su trabajo y no colabora, es complicado que se puedan recuperar esos itinerarios. De momento, hasta no recuperar la seguridad óptima, evidentemente no se recuperarán", anunció el alcalde. Ahora, el Ayuntamiento ha considerado que se dan esas condiciones idóneas, refrendado por la ausencia de incidentes en estos días.

Autobús de Tussam de la Línea 32 en el Polígono Sur de Sevilla / Jorge Jiménez

Más recientemente, en una entrevista concedida a Europa Press, Sanz ha defendido que estos cambios en los itinerarios "tan solo tuvieron una modificación de alguna parada, trasladándose no más allá de 350 metros la más lejana y 70 metros la más cercana". No obstante, según cálculos de la asociación Nosotros también somos Sevilla, habrían dejado a una parte del barrio excluida de las rutas, afectando a la movilidad de 10.000 familias. "Este tipo de decisiones son muy injustas: estás obligando a una parte del barrio a tener que desplazarse para poder desplazarse", contó Antonia Avilés, de la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados, a este periódico.

Ahora nuevamente los vecinos del Polígono Sur ven pasar las líneas de Tussam por las paradas en las que solían coger las líneas 30, 31 y 32, con la esperanza -tanto suya como de las administraciones responsables- de que no se vuelvan a repetir los incidentes que en tantas ocasiones ya han derivado en la modificación de recorridos.