Mediante butrón o a través del techo: la Policía Nacional desarticula un grupo criminal dedicado a robar naves asiáticas en Sevilla

La Policía Nacional ha desarticulado en Sevilla un grupo criminal especializado en robos con fuerza y que tenía como principal objetivo las naves de propietarios asiáticos ubicadas en el polígono Pica-Carretera Amarilla de la capital. Con esta operación, denominada Rasca, los agentes han esclarecido un total de cinco robos en la zona, cuyo botín conjunto supera los 85.000 euros.

La investigación dio comienzo cuando los agentes tuvieron conocimiento de que se estaban llevando a cabo una serie de robos con fuerza en varias naves industriales del citado polígono sevillano. Los miembros de este grupo criminal, ahora desarticulado, llevaban a cabo siempre el mismo modus operandí, que se iniciaba con el estudio previo de sus objetivos, para acceder a ellos mediante la técnica del butrón o el método del rififí, sorteando de este modo los sensores, impidiendo así que saltaran las alarmas y atacando directamente la caja fuerte para obtener todo el dinero en metálico.

La primera vía de acceso al interior (butrón) consiste en abrir un agujero en una pared lateral del local objeto del robo, normalmente desde un establecimiento contiguo o una zona poco visible, para evitar así las entradas habituales y sortear los sistemas de alarma.

En otras ocasiones, la técnica elegida era el rififí, un método que implica la perforación del techo de la nave que esta siendo objeto del robo, por donde se descuelgan los delincuentes hasta el interior, con el objetivo de minimizar la posibilidad de ser detectados por sistemas de seguridad.

La combinación de ambas técnicas permitía a los autores acceder a las naves de forma silenciosa y rápida, para sustraer el dinero en efectivo, mercancía u objetos de valor, sin forzar puertas ni ventanas, lo que dificultó la detención inmediata de los mismos.

Tras las diversas gestiones de investigación llevadas a cabo por los agentes pertenecientes a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional, se pudo, por un lado, esclarecer un total de cinco robos, cuyo botín conjunto superaba los 85.000 euros, y por otro, poner a disposición judicial a los tres detenidos de este grupo criminal, ingresando en prisión dos de sus miembros.