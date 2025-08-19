Música
Salen a la venta las entradas para el Festival del Patio+Metropoli de la Diputación de Sevilla: precio, cartel y fechas
Los conciertos se reparten entre el Patio de la Diputación y varias localidades de la provincia de Sevilla
A partir de este martes, 19 de agosto, salen a la venta las entradas para el Festival del Patio+Metrópoli organizado por la Diputación de Sevilla. Esta segunda edición, que se celebrará del 12 de septiembre al 10 de octubre, concentra nueve citas de artistas españoles que llevarán la música al área metropolitana.
La cita, que en apenas dos ediciones se ha consolidado como uno de los encuentros musicales de referencia en la provincia, volverá a convertir el histórico Patio de la Diputación en un escenario abierto a la música y al encuentro ciudadano.
El festival también se extenderá al área metropolitana, con conciertos en Utrera, Alcalá de Guadaíra, La Rinconada, Dos Hermanas y Mairena del Aljarafe, llevando el pulso cultural de la capital a municipios que también vibrarán con artistas de primer nivel, en esta apuesta por descentralizar la cultura y acercarla a todos los rincones de la provincia, detalla la Diputación en una nota de prensa.
Cartel y escenarios
El cartel se divide en dos: los conciertos celebrados en el Patio de la Diputación -Festival del Patio- y los que viajan por las distintas localidades de la provincia de Sevilla -Metrópoli-.
Festival del Patio
- Miss Caffeína. Miércoles 17 de septiembre
- Siloé. Jueves 18 de septiembre
- Santiago Auserón y la Academia Nocturna. Viernes 19 de septiembre
- Derby Motoreta’s Burrito Kachimba. Sábado 20 de septiembre
Metrópoli
- Duncan Dhu. Viernes 12 de septiembre en la Plaza de Toros de Utrera
- Rozalén. Sábado 13 de septiembre en el Teatro Auditorio Ribera del Guadaíra de Alcalá de Guadaíra
- Fangoria y Nancys Rubias. Domingo 14 de septiembre en el Recinto Multiusos El Abrazo de La Rinconada
- Coque Malla. Domingo 21 de septiembre en el Auditorio Los del Río de Dos Hermanas
- Camela. Viernes 10 de octubre en el Recinto Hípico de Mairena del Aljarafe
Horario, precio y dónde comprar de las entradas
Las entradas salen a la venta a las 12:00 horas de este martes, 19 de agosto, y se pueden adquirir en la web festivaldelpatio.com o en La Teatral (C/ Velázquez, 12, Sevilla). Según detalla la Diputación, se pueden comprar hasta seis entradas por persona.
En el caso de los conciertos en el Patio de la Diputación, todos darán comienzo a las 21:00 horas y tendrán un precio de 10 euros. Por su parte, todas las actuaciones de Metrópoli comenzarán a las 22.00 horas (excepto el que se celebrará el 10 de octubre, que comenzará a las 21.00 horas) y tendrán un precio único de 5 euros.
