Salen a la venta las entradas para el Festival del Patio+Metropoli de la Diputación de Sevilla: precio, cartel y fechas

A partir de este martes, 19 de agosto, salen a la venta las entradas para el Festival del Patio+Metrópoli organizado por la Diputación de Sevilla. Esta segunda edición, que se celebrará del 12 de septiembre al 10 de octubre, concentra nueve citas de artistas españoles que llevarán la música al área metropolitana.

La cita, que en apenas dos ediciones se ha consolidado como uno de los encuentros musicales de referencia en la provincia, volverá a convertir el histórico Patio de la Diputación en un escenario abierto a la música y al encuentro ciudadano.

El festival también se extenderá al área metropolitana, con conciertos en Utrera, Alcalá de Guadaíra, La Rinconada, Dos Hermanas y Mairena del Aljarafe, llevando el pulso cultural de la capital a municipios que también vibrarán con artistas de primer nivel, en esta apuesta por descentralizar la cultura y acercarla a todos los rincones de la provincia, detalla la Diputación en una nota de prensa.

Cartel del Festival del Patio+Metrópoli 2025 / Diputación de Sevilla

Cartel y escenarios

El cartel se divide en dos: los conciertos celebrados en el Patio de la Diputación -Festival del Patio- y los que viajan por las distintas localidades de la provincia de Sevilla -Metrópoli-.

Festival del Patio

Miss Caffeína . Miércoles 17 de septiembre

. Miércoles 17 de septiembre Siloé . Jueves 18 de septiembre

. Jueves 18 de septiembre Santiago Auserón y la Academia Nocturna . Viernes 19 de septiembre

. Viernes 19 de septiembre Derby Motoreta’s Burrito Kachimba. Sábado 20 de septiembre

Metrópoli

Duncan Dhu . Viernes 12 de septiembre en la Plaza de Toros de Utrera

. Viernes 12 de septiembre en la Plaza de Toros de Rozalén . Sábado 13 de septiembre en el Teatro Auditorio Ribera del Guadaíra de Alcalá de Guadaíra

. Sábado 13 de septiembre en el Teatro Auditorio Ribera del Guadaíra de Fangoria y Nancys Rubias . Domingo 14 de septiembre en el Recinto Multiusos El Abrazo de La Rinconada

. Domingo 14 de septiembre en el Recinto Multiusos El Abrazo de Coque Malla . Domingo 21 de septiembre en el Auditorio Los del Río de Dos Hermanas

. Domingo 21 de septiembre en el Auditorio Los del Río de Camela. Viernes 10 de octubre en el Recinto Hípico de Mairena del Aljarafe

Horario, precio y dónde comprar de las entradas

Las entradas salen a la venta a las 12:00 horas de este martes, 19 de agosto, y se pueden adquirir en la web festivaldelpatio.com o en La Teatral (C/ Velázquez, 12, Sevilla). Según detalla la Diputación, se pueden comprar hasta seis entradas por persona.

En el caso de los conciertos en el Patio de la Diputación, todos darán comienzo a las 21:00 horas y tendrán un precio de 10 euros. Por su parte, todas las actuaciones de Metrópoli comenzarán a las 22.00 horas (excepto el que se celebrará el 10 de octubre, que comenzará a las 21.00 horas) y tendrán un precio único de 5 euros.