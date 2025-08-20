Alcalá de Guadaíra lanza la primera promoción de VPO en alquiler a un precio máximo de 350 euros al mes

Viviendas protegidas con dos habitaciones en régimen de alquiler a un precio máximo de 350 euros mensuales. Con base en el modelo promovido desde la Diputación Provincial de Sevilla, el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha lanzado su primera promoción pública de VPO desde la constitución de la nueva sociedad municipal Vive a principios de este año. Con una inversión total de 13,7 millones de euros se construirán 84 pisos protegidos en los terrenos de la zona conocida como la cornisa del Zacatín, en la zona norte del término municipal.

Con la licitación de estas obras publicada esta semana, Alcalá de Guadaíra da el primer gran paso formal en la provincia de Sevilla para aplicar el modelo promovido desde la Diputación Provincial con el objetivo de acogerse a la convocatoria de ayudas a la financiación de las obras publicada el pasado mes de julio con un presupuesto global de 100 millones de euros. Las 84 viviendas serán en su mayor parte de dos habitaciones y contarán con cocina y climatización. Todas ellas se ofertarán a demandantes de VPO a un precio máximo de 350 euros mensuales, según confirman desde el Ayuntamiento de este municipio.

Será por tanto un precio inferior a cualquiera de las promociones de VPO en alquiler que se han promovido en los últimos años en Sevilla capital. En Hacienda del Rosario, una urbanización ubicada en las proximidades del término municipal de Alcalá de Guadaíra, los precios oscilaron entre 373 y 562 euros; los últimos alojamientos colaborativos de Sevilla Este se ofertaron a precios por encima de los 400 euros y en la última promoción activada junto a Fibes los alquileres se situaron finalmente entre 553 y 652 euros mensuales.

El proyecto de Alcalá de Guadaíra, además, será uno de los primeros a nivel autonómico en aplicar el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda aprobado por la Junta de Andalucía, adelantando a otras ciudades como la propia capital. Así, los suelos de la cornisa del Zacatín, de 3.800 metros cuadrados, estaban catalogados para equipamientos SIPS de forma que sobre el papel en ellos no se podían ejecutar viviendas.

El decreto aprobado a principios de 2025 por parte de la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía habilitó una vía excepcional para que se pudieran ejecutar proyectos residenciales en estos suelos inicialmente reservados para equipamientos con el objetivo de hacer frente a la demanda de vivienda protegida existente en la comunidad autónoma. Alcalá se acoge a esta excepción para poder promover en estos suelos de titularidad municipal ubicados en una zona ya urbanizada, lo que permite acelerar los trámites de construcción. De hecho, ya se han licitado las obras que podrán estar culminadas en un plazo de entre dos y tres años.

Para acceder a estas viviendas será necesario estar inscrito en el registro de demandantes del municipio. No hay un límite de edad, aunque los destinatarios principales de esta convocatoria son jóvenes del municipio que accedan a su primera vivienda.

600 viviendas en Cercadillos pendientes del proyecto de urbanización

En este caso por tanto no hay que esperar a ejecutar proyectos de urbanización que es una de las circunstancias que más están complicando los desarrollos urbanísticos residenciales en toda Andalucía y específicamente en la provincia de Sevilla. De hecho, este es el problema que bloquea el otro gran desarrollo de vivienda protegida que tiene proyectado la nueva sociedad Vive de Alcalá: la zona de los Cercadillos, donde están programadas más de 600 viviendas.

En este caso, según confirman desde el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, el proyecto de urbanización está paralizado a la espera de los permisos autonómicos necesarios. El objetivo, en este caso es construir 271 viviendas protegidas de promoción pública de las que 164 irán destinadas a alquiler asequible para los jóvenes y 107 se pondrán a la venta. Todas tendrán 90 metros cuadrados con trasteros de 25 metros cuadrados. Otras 329 viviendas serán protegidas de promoción privada.

Frenar la escalada del precio de VPO

En este caso, además, el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra se ha comprometido también a frenar la escalada en los precios de vivienda protegida avalados por la normativa de la Junta de Andalucía que incrementó el coeficiente máximo que se aplica en los municipios del área metropolitana de Sevilla para fijar el importe máximo de una VPO. En el caso de Alcalá de Guadaíra subiría del 1,15 al 1,50.

De acuerdo con la estimación realizada por la Delegación de Urbanismo, una vivienda protegida de régimen general en Alcalá de Guadaíra de 90 metros cuadrados con garaje y trastero, que tenía un tope en febrero de 186.753,33 euros pasaría a 250.411,86 euros, lo que supone un incremento del 25%. En el caso de una vivienda protegida de régimen general de 75 metros cuadrados con garaje y trastero, se pasaría de un precio de 161.240,58 euros a 216.202,59 euros, un incremento de 54.962 euros. El gobierno local se ha comprometido a no aplicar esta revisión.

El proyecto del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra para la cornisa del Zacatín parte con financiación municipal y de hecho se ha licitado por un importe de 13,7 millones de euros aunque el objetivo es obtener financiación a través del programa de la Diputación Provincial de Sevilla. Esta institución ha abierto un programa dotado con 100 millones de euros para cofinanciar proyectos de vivienda protegida en toda la provincia siempre y cuando en el caso de los alquileres no superen los 350 euros mensuales y, si se ponen en venta, el precio esté por debajo de 115.000 euros.