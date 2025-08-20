Las caídas de ramas por las altas temperaturas se repiten otro verano en barrios como Alcosa, Triana o la Alameda

La caída de ramas de árboles en verano es "un quebradero de cabeza" para Sevilla, en palabras del ingeniero de montes Fernando Mora-Figueroa. El fenómeno conocido como Summer Branch Drop provoca cada verano múltiples incidencias por el desprendimiento de parte del vástago. Las altas temperaturas saturan el sistema de los árboles, que pierden sus ramas. Tal y como explica el experto, atendiendo a la cantidad de árboles con los que cuenta la capital hispalense, "la incidencia es mínima" pero "es muy peligroso".

En los últimos días, se han caído ramas de árboles en la Alameda, El Tardón o Alcosa. El árbol situado junto al quiosco de los leones perdió una rama que hirió a dos personas de manera leve. El resto de sucesos ha tenido sí ha habido daños materiales, puesto que algunas de estas ramas han caído sobre vehículos.

El desprendimiento de estos árboles se produce de manera repentina y no hay manera de preverlos ni prevenirlos. El experto en Medio Ambiente Manuel Enrique Figueroa Clemente explica que la cuestión está relacionada "con la sequía, por eso se produce en verano". Apunta que el Summer Branch Drop es un "fenómeno oscuro, porque hay muchas ideas y el tema no está claro".

El Ayuntamiento de Sevilla no tiene datos actualizados al respecto. Los últimos reflejan 1.805 incidencias en los árboles en los estíos de 2019 a 2023, aunque sin especificar el motivo. El último informe publicado, en 2023, reseñaba sobre el caso concreto de este fenómeno: "Esta situación ha pasado de tratarse como un hecho aislado como lo era hace años a estar cada vez más presente, como vimos en las sucesivas de olas de calor del verano de 2023 donde se perdió un número relativamente importante de ejemplares por este motivo".

Las olas de calor, el motivo

Figueroa Clemente apunta que todo tiene que ver con la sequía porque "el árbol no tiene capacidad para responder a ella fisiológicamente". Esto unido a la subida de las temperaturas podría provocar un problema aún mayor, aunque tampoco es fácil de saber. Mora-Figueroa explica que el fenómeno incrementará o disminuirá dependiendo del año, porque lo fundamental no es que el termómetro marque temperaturas más altas, sino los vaivenes que ofrezcan las distintas olas de calor. Es decir, a mayor estabilidad, menos incidencias. "Lo más peligroso son los grandes cambios de temperatura. Hay árboles que no resisten los cambios tan bestiales".

Las mayores incidencias en Sevilla en verano se han producido en los árboles Melia Azedarach y el Ulmus pumila. Sin embargo, Mora-Figueroa explica que este fenómeno afecta sobre todo a los ficus y los plátanos (platanus hispanica). Por este motivo insiste en que es conveniente no poner más plátano por las calles de Sevilla "e ir cambiándolo". "Es un tema complejo y hay que ir poco a poco", resalta Mora-Figueroa.

Por su parte, Figueroa Clemente cree que hace falta más estudio científico del fenómeno. "No quiero decir que se pueda predecir, eso es imposible, pero es un tema que habría que, en lo que se pueda, habría que profundizar". Por ejemplo, cree que sería conveniente analizar si se puede rebajar el número de incidencias con una poda adecuada. "Si el árbol tiene una poda excesiva, es más fácil que caiga. La poda que haya que hacer que se haga con cuidado", resalta Figueroa Clemente. En el estudio llevado a cabo por el Ayuntamiento, sin embargo, aseguran que intensificar las podas "no es una solución", ya que "solo agravaría el problema, pues estaríamos comprometiendo el funcionamiento fisiológico del árbol, debilitándolo". Por contra, piden "actuaciones personalizadas".

Las especies que más preocupan

Los ficus, los eucaliptos, los robles y los celtis son las familias que más preocupan al Ayuntamiento de Sevilla. El motivo es que tienen ramas muy grandes que pueden causar situaciones de riesgo para las personas. Las palmeras y los pinos también están entre las especies que ponen en jaque la seguridad en verano por la densidad de sus ramas. Como reseñaba Mora-Figueroa en conversación con este periódico, en el campo esto no es un problema; en la ciudad, sí.

Para paliar los efectos de este fenómeno, el Ayuntamiento de Sevilla asegura en la presentación con los datos facilitados que se llevan a cabo distintas actuaciones para paliar este fenómeno cada vez más normalizado. Ponen en marcha el Plan de Gestión de Riesgo de Arbolado aprobado en 2018, el Plan de Revisiones de Verano de 2023, balizamiento preventivo, reducción de carga en primavera de ramas susceptibles de caerse, instalación de sistemas de apoyos terrestres en ramas susceptibles con dianas muy altas en algunos de los ficus del Casco Histórico, instalación de sistemas de sustentación aéreos mediante cuerdas dinámicas y semiestáticas para reducir la probabilidad de fallo, un programa de riesgos de auxilio para tratar los grandes ficus y aporte de mulch orgánico bajo la línea de goteo.