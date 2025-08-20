Detenido un hombre por interrumpir las misas para pedir dinero en una iglesia de Dos Hermanas

La Policía Nacional ha detenido en Dos Hermanas a un hombre por interrumpir los actos de culto y coaccionar a feligreses. Amenazó de muerte al sacristán y le profirió insultos durante la celebración religiosa.

Los hechos se remontan a finales del mes de junio, según informa la Policía Nacional en un comunicado, cuando el ahora detenido, de forma reiterada, entraba en una iglesia de la localidad durante las celebraciones, con la finalidad de coaccionar a los feligreses de avanzada edad para que le diesen dinero. Ante la presión ejercida, algunas personas accedían finalmente a entregarle dinero con el fin de que cesara así su actitud.

En una de las ocasiones, el sacristán de la parroquia trató de que esta persona abandonara el templo durante una de sus irrupciones, lo que provocó que se revolviese y amenazara gravemente al sacristán, profiriéndole insultos xenófobos.

Esta situación derivó en una denuncia ante la Policía, por lo que se inició una compleja investigación, gracias a la cual se pudo identificar, localizar y detener al presunto autor de los hechos el pasado mes de julio, quien pasó posteriormente a disposición de la Autoridad Judicial competente.