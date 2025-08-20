El Infoca se despliega en Sevilla por un incendio en La Puebla de Cazalla
El dispositivo se ha activado también en el término municipal de Aracena, en Huelva, por otro fuego declarado por la tarde
La provincia de Sevilla continúa en situación de máximo riesgo de incendios pese a la bajada de las temperaturas. Este miércoles se ha declarado un fuego en el paraje La Romera en La Puebla de Cazalla que ha obligado a un amplio despliegue del dispositivo del Infoca.
El incendio, detectado a primera hora de la tarde, obligó al despliegue de medios áreos como un helicóptero semipesado y dos aviones anfibios así como a dos grupos de bomberos forestales y tres autobombas.
El trabajo realizado por este equipo coordinado desde el Infoca permitió controlarlo tras dos horas de actuaciones, de forma que progresivamente se han ido retirando los medios empleados en el dispositivo.
Desde las 18.05 horas el incendio se considera ya controlado y los trabajos se dedican a la liquidación completa del fuego.
Incendio en Huelva
En la tarde del miércoles se ha declarado también otro incendio en la provincia de Huelva, en el paraje de Valdesevilla en Aracena. En este caso, el dispositivo sigue trabajando en la zona. En total, se han desplegado un helicóptero semipesado, dos aviones de carga en tierra y tres grupos de bomberos forestales.
