El Infoca se despliega en Sevilla por un incendio en La Puebla de Cazalla

El dispositivo se ha activado también en el término municipal de Aracena, en Huelva, por otro fuego declarado por la tarde

VÍDEO | El Infoca trabaja en el incendio de la Puebla de Cazalla

VÍDEO | El Infoca trabaja en el incendio de la Puebla de Cazalla

Infoca

El Correo

El Correo

Sevilla

La provincia de Sevilla continúa en situación de máximo riesgo de incendios pese a la bajada de las temperaturas. Este miércoles se ha declarado un fuego en el paraje La Romera en La Puebla de Cazalla que ha obligado a un amplio despliegue del dispositivo del Infoca.

El incendio, detectado a primera hora de la tarde, obligó al despliegue de medios áreos como un helicóptero semipesado y dos aviones anfibios así como a dos grupos de bomberos forestales y tres autobombas.

El trabajo realizado por este equipo coordinado desde el Infoca permitió controlarlo tras dos horas de actuaciones, de forma que progresivamente se han ido retirando los medios empleados en el dispositivo.

Desde las 18.05 horas el incendio se considera ya controlado y los trabajos se dedican a la liquidación completa del fuego.

Incendio en Huelva

En la tarde del miércoles se ha declarado también otro incendio en la provincia de Huelva, en el paraje de Valdesevilla en Aracena. En este caso, el dispositivo sigue trabajando en la zona. En total, se han desplegado un helicóptero semipesado, dos aviones de carga en tierra y tres grupos de bomberos forestales.

TEMAS

  1. Más de 4,5 millones y mármol de las canteras de Macael: la Plaza Nueva inicia la cuenta atrás para su reforma
  2. Localizan el cadáver de un hombre de 34 años desaparecido mientras se bañaba en un lago en Sevilla
  3. La Cartuja se prepara a contrarreloj para el debut del Betis y el alcalde asume 'problemas' en los primeros partidos
  4. Este pueblo de Sevilla repite récord nacional de calor superando los 44ºC
  5. Un viaje al pasado por la Plaza Nueva: postales de un emblema de Sevilla que vuelve a estar en obras
  6. Alcalá de Guadaíra lanza la primera promoción de VPO en alquiler a un precio máximo de 350 euros al mes
  7. Fotogalería | Imágenes históricas de la Plaza Nueva
  8. Salen a la venta las entradas para el Festival del Patio+Metropoli de la Diputación de Sevilla: precio, cartel y fechas

Las caídas de ramas por las altas temperaturas se repiten otro verano en barrios como Alcosa, Triana o la Alameda

Las caídas de ramas por las altas temperaturas se repiten otro verano en barrios como Alcosa, Triana o la Alameda

El PSOE señala que el segundo cese en la dirección del distrito Este refleja "un fracaso" de la gestión

El PSOE señala que el segundo cese en la dirección del distrito Este refleja "un fracaso" de la gestión

El Infoca se despliega en Sevilla por un incendio en La Puebla de Cazalla

El Infoca se despliega en Sevilla por un incendio en La Puebla de Cazalla

Los empresarios de Sevilla justifican la subida de los precios de las VPO: "Las cosas cuestan lo que cuestan"

Los empresarios de Sevilla justifican la subida de los precios de las VPO: "Las cosas cuestan lo que cuestan"

Siesta, toldos y vida nocturna: The New York Times recuerda las viejas costumbres para soportar el calor en Sevilla

Siesta, toldos y vida nocturna: The New York Times recuerda las viejas costumbres para soportar el calor en Sevilla

Indignación en Castilblanco tras aparecer un ataúd en un contenedor: el Ayuntamiento exige responsabilidades

Indignación en Castilblanco tras aparecer un ataúd en un contenedor: el Ayuntamiento exige responsabilidades

Kilómetros de retención en la SE-30 por un accidente a la salida de Sevilla

Kilómetros de retención en la SE-30 por un accidente a la salida de Sevilla

Dos agresiones a empleados municipales en agosto: piden al Ayuntamiento de Sevilla que actúe

Dos agresiones a empleados municipales en agosto: piden al Ayuntamiento de Sevilla que actúe
Tracking Pixel Contents