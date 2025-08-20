José Luis Manzanares recibirá el premio Nacional de Ingeniería Civil de 2025

El ingeniero de caminos, presidente de Ayesa y catedrático de la Escuela de Arquitectura de Sevilla, José Luis Manzanares Japón, recibirá este año 2025 el Premio Nacional de Ingeniería Civil en reconocimiento por su trayectoria profesional y por su influencia en la infraestructura y en el desarrollo urbano en España y en el extranjero. Esta prestigiosa distinción la entrega el Ministerio de Transportes.

"Ha sabido combinar con maestría su faceta técnica con la empresarial, académica y humanista constituyendo un ejemplo paradigmático de cómo la ingeniería puede trascender el plano técnico para convertirse en motor de desarrollo, innovación y reflexión social", recoge el jurado del premio en su resolución en la que subraya las "sobresalientes cualidades y circunstancias" de su trayectoria.

Amplia trayectoria profesional y académica

Manzanares, muy vinculado a Sevilla y a Andalucía durante toda su trayectoria, ha diseñado como técnico obras como el puente de El Cachorro, el Guardián del Castillo de Alcalá de Guiadaíra o Abbas Ibn Firmas en Córdoba. Además, ha desarrollado numerosas iniciativas en materia de presas, canales y gestión del agua. Ha participado en el diseño de 2.000 kilómetros de autovías y en la modernización del transporte ferroviario. Ha destacado además para el jurado de este premio su labor como presidente de la Fundación Ayuesa y como impulsor del Centro de Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA).

En el ámbito académico, ha sido profesor y catedrático, desde 1975, de Estructuras en la Escuela de Arquitectura de Sevilla, impartiendo cursos de doctorado y dirigiendo seminarios. Además, ha dirigido cursos nacionales sobre puentes y redes hidráulicas, contribuyendo a la formación de nuevos arquitectos e ingenieros. También es Académico de la Real Academia de Ciencias de Sevilla.