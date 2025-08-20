La Junta pide ayuda al Ministerio de Vivienda para financiar los derribos y rehabilitaciones del Polígono Sur

El nuevo plan para la rehabilitación de viviendas, el derribo de edificios y la reurbanización de espacios públicos del Polígono Sur tiene tiene un presupuesto estimado de más de trece millones de euros. Para asumir esta inversión, que afecta en buena medida a viviendas de titularidad autonómica gestionadas por la agencia AVRA, la Junta de Andalucía quiere que el Ejecutivo central aporte recursos y participe en la financiación. Para ello, esta semana ha dado un paso imprescindible: la delimitación del área de Martínez Montañés como área degradada, la misma fórmula que se ha empleado para otros barrios como el Cerro del Moro en Cádiz.

Con esta medida, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, la Consejería de Vivienda aspira a que la primera fase del plan de rehabilitación presentado con el Ayuntamiento de Sevilla entre en la línea de financiación para la erradicación de la infravivienda y el chabolismo del plan estatal 2022-2025, que finaliza precisamente este año. De ser así, el Ejecutivo central podría entrar a financiar hasta 5.000 euros por familia realojada, el 80% del coste de los derrobios, 15.000 euros por piso rehabilitado, hasta 50.000 euros por cada nueva vivienda o el 80% del presupuesto de las reurbanizaciones y recuperación de los espacios públicos.

Según detalla la Junta de Andalucía, la Consejería va a asumir con fondos propios y europeos la primera fase de la intervención centrada en la construcción de 30 nuevas viviendas públicas en un edificio clausurado, rehabilitar otras 80 viviendas (reforma de cocinas y baños, sustitución de redes de abastecimiento, saneamiento y electricidad y reparación de pavimentos), acometer otras actuaciones en las zonas comunes de 432 viviendas y dotar de nuevos espacios públicos, como instalaciones deportivas. El coste estimado es de cinco millones de euros.

Derribos y realojos

Pero el plan es más ambicioso. Y tiene una segunda parte, con un presupuesto de más de ocho millones, para la que la Junta de Andalucía busca vías de financiación estatal. Esta parte o, se centra en los conjuntos cinco y seis de la barriada y consistirá en la construcción de otras 62 viviendas, mediante la intervención integral de tres bloques, actualmente clausurados. En esta fase están previstos también los deribos de los edificios más deteriorados (cuyos habitantes serán realojados) así como una serie de proyectos urbanísticos para transformar los espacios públicos en zonas verdes.

En total, por tanto, el plan permitirá la construcción de 92 nuevas viviendas y actuaciones de mejora en otras 512. “Este ambicioso proyecto, que estará dotado de más de 13 millones de euros, permitirá la transformación urbana de un barrio que estamos convencido que avanzará hacia una mayor cohesión social”, explica la consejera de Fomento, Vivienda y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz.

El nuevo plan para la rehabilitación y renovación urbana del Polígono Sur, el barrio con menos recursos económicos de Sevilla y uno de los que cuenta con menos renta per cápita de España, fue presentado el pasado mes de julio en un acto que compartieron la consejera y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. El objetivo es que la primera fase, que ya cuenta con financiación, se licite este año.