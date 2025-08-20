Tráfico

Kilómetros de retención en la SE-30 por un accidente a la salida de Sevilla

Una colisión entre un coche y un camión es la causante de esta congestión vial

Mapa de la DGT

Mapa de la DGT / DGT

Ana Ramos Caravaca

Ana Ramos Caravaca

Un accidente en el puente Reina Sofía está provocando una importante congestión vial en plena hora punta a la altura de Camas. Según informa la Dirección General de Tráfico en su servicio de estado de carreteras, hay una congestión que se prolonga durante más de tres kilómetros en el Aljarafe.

Concretamente, desde el kilómetro 14 al 17.5, dirección Mérida, se ha originado una retención vial provocada por un obstáculo fijo en la vía, coincidiendo además con la hora punta. Se trata de un accidente entre un coche y un camión, aunque no ha trascendido si hay heridos por el siniestro.

