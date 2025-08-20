El PSOE señala que el segundo cese en la dirección del distrito Este refleja "un fracaso" de la gestión

"Es la constatación del fracaso en la gestión de los barrios". De esta forma ha valorado el grupo socialista en el Ayuntamiento de Sevilla el tercer relevo en la dirección del distrito Este-Alcosa-Torreblanca desde la llegada de José Luis Sanz a la Alcaldía en 2023. Este mes de agosto ha sido cesado Juan Ignacio Luna Caballero, tras un año en el cargo, y se ha aprobado el nombramiento de un ex concejal del Ayuntamiento de Tomares, Nicolás Borreguero.

“Los vecinos están cansados de anuncios que nunca se cumplen. En lugar de dar respuesta a los problemas de movilidad, de servicios básicos o de equipamientos, el alcalde se limita a cambiar cargos y a mover sillas en su organigrama”, señala el concejal del Grupo Municipal Socialista Juan Tomás de Aragón quien lamenta que "haya que recurrir otra vez a Tomares para cubrir un puesto que debería ocupar alguien con arraigo en los barrios".

Desde la oposición recuerdan que, en estos dos años de mandato, las principales promesas del alcalde en Sevilla Este, Alcosa y Torreblanca siguen sin cumplirse: el centro cívico continúa cerrado, el polideportivo está paralizado, los problemas de limpieza y seguridad no mejoran y miles de familias siguen sufriendo cortes de luz sin que el Ayuntamiento ofrezca soluciones.

“Sevilla Este, Alcosa y Torreblanca no necesitan más nombramientos, necesitan hechos. El alcalde vuelve a demostrar que está lejos de los problemas reales de la gente y cada vez más encerrado en su despacho”, concluyen desde el Grupo Municipal Socialista.