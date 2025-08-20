El PSOE señala que el segundo cese en la dirección del distrito Este refleja "un fracaso" de la gestión
Los socialistas cuestionan que el alcalde de Sevilla vuelva a recurrir al Ayuntamiento de Tomares para un barrio de la ciudad
"Es la constatación del fracaso en la gestión de los barrios". De esta forma ha valorado el grupo socialista en el Ayuntamiento de Sevilla el tercer relevo en la dirección del distrito Este-Alcosa-Torreblanca desde la llegada de José Luis Sanz a la Alcaldía en 2023. Este mes de agosto ha sido cesado Juan Ignacio Luna Caballero, tras un año en el cargo, y se ha aprobado el nombramiento de un ex concejal del Ayuntamiento de Tomares, Nicolás Borreguero.
“Los vecinos están cansados de anuncios que nunca se cumplen. En lugar de dar respuesta a los problemas de movilidad, de servicios básicos o de equipamientos, el alcalde se limita a cambiar cargos y a mover sillas en su organigrama”, señala el concejal del Grupo Municipal Socialista Juan Tomás de Aragón quien lamenta que "haya que recurrir otra vez a Tomares para cubrir un puesto que debería ocupar alguien con arraigo en los barrios".
Desde la oposición recuerdan que, en estos dos años de mandato, las principales promesas del alcalde en Sevilla Este, Alcosa y Torreblanca siguen sin cumplirse: el centro cívico continúa cerrado, el polideportivo está paralizado, los problemas de limpieza y seguridad no mejoran y miles de familias siguen sufriendo cortes de luz sin que el Ayuntamiento ofrezca soluciones.
“Sevilla Este, Alcosa y Torreblanca no necesitan más nombramientos, necesitan hechos. El alcalde vuelve a demostrar que está lejos de los problemas reales de la gente y cada vez más encerrado en su despacho”, concluyen desde el Grupo Municipal Socialista.
- Más de 4,5 millones y mármol de las canteras de Macael: la Plaza Nueva inicia la cuenta atrás para su reforma
- Localizan el cadáver de un hombre de 34 años desaparecido mientras se bañaba en un lago en Sevilla
- La Cartuja se prepara a contrarreloj para el debut del Betis y el alcalde asume 'problemas' en los primeros partidos
- Este pueblo de Sevilla repite récord nacional de calor superando los 44ºC
- Un viaje al pasado por la Plaza Nueva: postales de un emblema de Sevilla que vuelve a estar en obras
- Alcalá de Guadaíra lanza la primera promoción de VPO en alquiler a un precio máximo de 350 euros al mes
- Fotogalería | Imágenes históricas de la Plaza Nueva
- Salen a la venta las entradas para el Festival del Patio+Metropoli de la Diputación de Sevilla: precio, cartel y fechas