El alcalde cesa por segunda vez a un director del distrito Este y ficha a un exconcejal de Tomares

Nuevo cambio en el Gobierno de José Luis Sanz. Esta vez en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca, que ya va por su tercer director general en dos años. Con más de 100.000 habitantes (el 15,4% de la población municipal), se trata del segundo más extenso de la capital, por lo que requiere una gestión similar a la de una ciudad prácticamente al reproducirse los problemas de movilidad o de limpieza que pudiera tener cualquier barrio pero a gran escala. Para los populares, sin duda es una zona clave tanto por su tamaño como por los proyectos que se van impulsando allí, pero de momento no han dado con la fórmula, con un modelo de dirección que tenga continuidad y estabilidad en el tiempo.

El Ayuntamiento de Sevilla, en su Junta de Gobierno Local del 25 de julio, aprobó el nombramiento de Nicolás Borreguero Sánchez como titular de este órgano directivo, en sustitución de Juan Ignacio Luna Caballero, que ha aguantado en el cargo un año, desde agosto de 2024. Fue José Jorge Martínez Soto el que inició en el puesto cuando los populares ganaron las elecciones en 2023 y conformaron su equipo.

Los resultados de las últimas elecciones, en las que el PSOE logró la mayoría en el distrito con 19.203 votos (39,72%), frente a los 16.819 votos del PP (34,79%), refrendaron que es una parte de Sevilla a conquistar por Sanz en 2027. En estos años de mandato popular, en Sevilla Este las principales quejas están llegando por la falta de limpieza, con presencia de ratas, o por los problemas de movilidad. El Ayuntamiento ha defendido en reiteradas ocasiones que se están tomando las medidas oportunas para acabar con la suciedad, y en materia de transporte ya es inminente la puesta en marcha del tranvibús que llegará hasta Santa Justa (y posteriormente al Duque) o el autobús directo al Hospital Macarena.

Recientemente también ha sido protagonista el distrito por la celebración de la cumbre de la ONU en el Palacio de Congresos y Exposiciones Fibes. Allí, además, se construirán 689 viviendas protegidas, o en el nuevo barrio de Algodonera en Alcosa se levantarán 919 viviendas, de las cuales 451 serán protegidas. Y al margen de esto, el Gobierno de Sanz trabaja en lograr 20 millones de euros de Fondos Europeos para "el mayor plan de regeneración urbana y social de la historia de este distrito", el Plan de Actuación Integrado (PAI) Sevilla Nuevo Este: transformando Este-Alcosa-Torreblanca.

Borreguero y Sanz coincidieron en Tomares

Borreguero estuvo desde 2019 en el Ayuntamiento de Tomares (donde José Luis Sanz fue alcalde precisamente hasta 2021) antes de dar el salto a la capital. Fue concejal de Deportes y concejal de Festejos y Desarrollo Local hasta septiembre de 2024, cuando en el pleno ordinario del mes se tomó conocimiento de la renuncia de su acta de edil en el Gobierno local popular. Figuró en el octavo puesto de la candidatura del PP de Tomares en las últimas elecciones municipales, en las que los populares revalidaron su mayoría absoluta, con 13 concejales de un total de 21.

Su salida se produjo para incorporarse a la delegación de Educación del Ayuntamiento de Sevilla con un contrato eventual de asesor, según confirman fuentes municipales, hasta que finalmente ha sido nombrado director de un distrito de gran importancia para los intereses electorales de los populares.

De hecho, ya ha participado en alguna actividad del distrito, por ejemplo acompañando este verano al concejal José Luis García en la despedida a vecinos que iban a viajar a la playa bajo la organización del Ayuntamiento.

Tercer cambio al frente del distrito

El nombramiento de Nicolás Borreguero es el tercero que se produce en esta dirección general. El primero que nombró José Luis Sanz fue José Jorge Martínez Soto, cuando la Junta de Gobierno Local, reunida en sesión extraordinaria y urgente el 22 de junio de 2023, acordó nombrar a los once directores generales de los distritos. Martínez había sido ya director del distrito con Juan Ignacio Zoido como alcalde e Ignacio Flores como concejal al frente de Este-Alcosa-Torreblanca.

Nicolás Borreguero, nuevo director general del distrito Este-Alcosa-Torreblanca, en un acto del Ayuntamiento de Tomares / Ayuntamiento de Tomares

Un año más tarde, en una Junta de Gobierno Local extraordinaria celebrada el 29 de agosto de 2024, Sanz volvió a remodelar la segunda fila de su equipo, y José Jorge Martínez Soto pasó a la Dirección General de Planificación de Recursos, dentro del área de Seguridad Ciudadana y Recursos Humanos, comandada por Ignacio Flores.

En su lugar, el elegido para dirigir el distrito Este-Alcosa-Torreblanca fue Juan Ignacio Luna Caballero, que había sido director del distrito Sur en la época de Zoido con José Luis García como concejal responsable del mismo. Y ahora se ha aprobado el cese de Luna para nombrar a Borreguero.

Verano, época de nombramientos

José Luis Sanz cumple ya dos años como alcalde de Sevilla y en los dos veranos que lleva al frente del Ayuntamiento ha realizado cambios, a pequeña o gran escala. En un segundo escalón, en aquellos nombramientos de agosto de 2024, también se aprobó el cese de Álvaro Urbano Hidalgo de la Dirección General del distrito San Pablo-Santa Justa, para pasar a la Dirección General de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos; y la marcha de Ricardo Villena Machuca de la Coordinación General de Limpieza, Arbolado y Parques y Jardines, llegando a la Coordinación General de Deportes y Promoción de la Salud.

Fernando Mañes Izquierdo también aterrizó en la Dirección General de Cultura y Jesús Díaz Cruz en la Dirección General del distrito San Pablo-Santa Justa. Pedro Fernando Molina Santos, en cambio, fue cesado como Coordinador General de Hacienda y Participación Ciudadana.

Ya anteriormente a comienzos de año Antonio Villegas Periñán había sido nombrado como titular de la Dirección General de Promoción Económica, Parques Empresariales y Financiación, e Inmaculada Pérez López en la Dirección General del distrito Nervión.

El gran cambio en el Gobierno de Sanz se produjo hace un año, en plena festividad de la Virgen de los Reyes, con una reformulación de las diferentes áreas y movimientos en las concejalías. Desde entonces, se han ido realizando diferentes ajustes, como este de Borreguero, para tener un equipo a su medida y de confianza.