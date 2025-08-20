Siesta, toldos y vida nocturna: The New York Times recuerda las viejas costumbres para soportar el calor en Sevilla

La siesta, la vida nocturna o el diseño de toldos blancos son algunas costumbres para soportar las altas temperaturas. Estas viejas técnicas, que perduran en el tiempo en los hogares de los sevillanos, sirven para sobrellevar el calor extremo que azota en los meses de verano.

En los últimos días, Sevilla ha vuelto a captar la atención internacional. En un reciente artículo, publicado el 17 de agosto, The New York Times ha puesto el foco en cómo las viejas costumbres y la sabiduría popular siguen siendo esencial para sobrellevar las temperaturas extremas del verano andaluz, especialmente en la ciudad hispalense, donde el calor se ha vuelto una constante cada vez más dura y ha registrado 14 muertes en la ola de calor entre el 3 y el 18 de agosto.

Costumbres para combatir el calor

El prestigioso periódico estadounidense destaca cómo, frente al cambio climático, muchas de las soluciones más eficaces y sostenibles ya estaban en manos de los sevillanos desde hace varios siglos y que se ha pasado entre generaciones. Costumbres como la siesta, la vida nocturna, el diseño de calles estrechas con toldos blancos, o el uso de persianas y muros gruesos para mantener el frescor en el interior de las casas, son ahora vistas como ejemplos de adaptación climática.

Uno de los elementos que más llama la atención del reportaje es la recuperación de técnicas antiguas como los qanats, sistemas subterráneos de refrigeración inspirados en la arquitectura persa, que están siendo adaptados a edificios modernos como hospitales en Sevilla, donde permiten bajar la temperatura sin recurrir al aire acondicionado.

Cambios de hábitos y vida nocturna

Además, el artículo hace un repaso por las diferentes localizaciones más conocidas de la ciudad como el casco antiguo, la plaza de España, la muralla de la Macarena, la plaza de la Encarnación o el paseo del río. El periodista explica cómo la mayoría cambia su hábito con el calor y comienzan a realizar vida normal a partir de la noche, como la lógica indica en las horas de menor calor. En las imágenes que aparecen hay de todo: niños jugando en los parques bien entrada la noche, adultos mayores saliendo a tomar el fresco por la noche, vecinos que ventilan sus casas al alba, friegan el suelo con agua fría y luego cierran todo para mantener el frescor.

También se menciona el cambio en los horarios laborales promovido desde el Gobierno para proteger a los trabajadores al aire libre durante las olas de calor, una medida en la que Andalucía ha tenido un papel destacado.

En definitiva, Sevilla lleva luchando contra las altas temperaturas toda su historia por su clima. Y ahora no solo resiste el calor, lo reconvierte en parte de su identidad. Lo que antes se veía como simple rutina estival hoy se presenta como una fuente de inspiración para medios internacionales. The New York Times lo confirma: en la batalla contra el calor, las soluciones más inteligentes quizás no estén en la tecnología, sino en mirar hacia atrás y aprender de nuestras propias costumbres.