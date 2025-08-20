Verano antidroga: la Guardia Civil desmantela un fumadero de heroína en Lora del Río

La Guardia Civil no descansa en verano en su lucha contra el menudeo de droga en la provincia de Sevilla. Durante la época estiva ha realizado diferentes operaciones que abarcan desde controles preventivos hasta finalización de operaciones.

Entre ellas, destaca la llevada a cabo en Lora del Río, que ha culminado con la puesta a disposición judicial de diez personas, integrantes de un clan familiar, dentro de la operación VR46. Nueve meses de investigación que han finalizado con diferentes registros domiciliarios, desmantelando un punto de venta de estupefacientes.

El modus operandi utilizado para la distribución de la sustancia eran directamente en el punto de venta y a través del método conocido como telecoca. Los distribuidores de la sustancia concertaban previamente un lugar para la venta con los consumidores, consiguiendo con ello realizar la transacción con la mayor celeridad posible.

Por otro lado, también usaban el punto de venta al cual acudían los consumidores desde Lora del Río y otras localidades cercanas. No solo obtenían la sustancia, sino también utilizaban el punto de venta como fumadero de heroína. Todas estas circunstancias propiciaban un gran trasiego de drogodependientes creando alarma social en la zona.

En los registros se intervinieron droga dosificada, en su mayoría heroína, dispuestas para la venta, útiles para su preparación, terminales móviles y dinero en efectivo. En el operativo intervinieron unidades de G.R.S., U.S.E.C.I.C., Servicio Cinológico, patrullas de Seguridad Ciudadana y más efectivos de otras unidades de la 4ª Compañía de la Guardia Civil de Cazalla de la Sierra.

Venta de cocaína en El Cuervo

Otras de las actuaciones contra el menudeo ha tenido lugar en El Cuervo, donde el puesto de Lebrija tras realizar diferentes puntos de verificación en la localidad lograron detectar a un individuo que transportaba cocaína dispuesta para la venta. Entre las pertenencias, llevaba cerca de 1.000 euros en billetes fraccionados.

Este tipo de intervenciones forma parte de una estrategia sostenida que la Guardia Civil continúa por los distintos municipios de la provincia de Sevilla teniendo como objetivo frenar también el tráfico de droga a menor escala y reforzar la seguridad ciudadana.