17.000 vecinos de la Sierra Sur de Sevilla, a la espera de una solución para los cortes de agua en pleno mes de agosto

Unos 17.000 vecinos de seis municipios de la Sierra Sur de Sevilla (Martín de la Jara, Los Corrales, El Saucejo, Algámitas, Villanueva de San Juan y La Roda de Andalucía) sufren cortes en el suministro de agua por la noche debido al bajo nivel de los depósitos de regulación y problemas para bombear tras unos días de mucho consumo por la ola de calor.

El Consorcio de Aguas de la Sierra Sur de Sevilla ha explicado a través de un comunicado que, en los últimos días, coincidiendo con las altas temperaturas, se ha registrado "una elevada demanda", lo que se ha unido "a cortes intermitentes de suministro eléctrico que han afectado al funcionamiento de los sistemas de bombeo", de modo que el nivel de los depósitos reguladores se ha reducido al mínimo. Los residentes de estos municipios están a la espera de que el problema se resuelva.

Algunos ayuntamientos de los municipios afectados, como el Martín de la Jara, han informado a los vecinos a través de redes sociales sobre la situación de los cortes de suministro. Precisamente el PP de esta localidad ha criticado que, mientras que se da esta circunstancia, uno de los pozos mancomunados "está perdiendo agua" y ha acusado al Consorcio de "mala gestión".

Todas las localidades afectadas se encuentran integradas en el Consorcio de Aguas de la Sierra Sur de Sevilla, donde se están produciendo cortes entre las 23:00 y las 8:00 horas. En este contexto, el diputado de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, ha subrayado este jueves que la Diputación de Sevilla está trabajando tanto a corto como a medio y largo plazo para solucionar, junto a este organismo, los problemas con el suministro que se producen en los seis municipios adscritos al mismo, debido a que las precipitaciones han sido insuficientes para reponer el nivel de los acuíferos y que el consumo es muy elevado.

"La Diputación ha invertido ya alrededor de 2,5 millones de euros en un nuevo sondeo en El Cerro de la Cruz y en la conexión de este con el depósito del Puntal, que se culminó hace un mes. Este sondeo está terminado y equipado y cuenta con autorización por parte de la autoridad sanitaria para el consumo", ha subrayado la administración provincial en una nota de prensa. En ella, subraya que solo está pendiente del alta por parte de la empresa eléctrica que, "de forma excepcional y para acelerar su puesta en marcha", se está tramitando también desde la Diputación de Sevilla. "El objetivo es que entre en carga lo antes posible, para acabar con los cortes nocturnos en el suministro", ha subrayado.

Integración en el Plan Écija

La institución provincial también está trabajando para la definitiva integración de este Consorcio de la Sierra Sur en el Consorcio de Aguas del Plan Écija. El Plan Sevilla 2030 de la Diputación, contempla, de hecho, una partida de 7 millones de euros para la adecuación de las infraestructuras de los seis municipios a los estándares del Plan Écija que permitan esa conexión.

“La Diputación está trabajando para que los 17.000 vecinos y vecinas de estos municipios no tengan problemas de calidad y cantidad en el suministro”, ha insistido el diputado, quien ha recordado que “para la solución definitiva también es clave un compromiso firme de los ayuntamientos con la mejora de la gestión y de la Junta, para acelerar otras obras, como las del Tramo IV de la conexión del Plan Écija”, que reforzará las conexiones que ahora tienen tanto estos municipios del Consorcio de la Sierra Sur como los de la comarca Estepa con el Plan Écija.