Sucesos

Un accidente en Camas deja dos mujeres heridas y provoca retenciones kilométricas en la A-49

El carril izquierdo con dirección a Huelva está totalmente cerrado por el siniestro

Aviso de la DGT

Aviso de la DGT / DGT

Ana Ramos Caravaca

Ana Ramos Caravaca

Una colisión entre un coche y camión, a primera hora de la mañana de este jueves, ha provocado importantes retenciones en la A-49 con dirección a Huelva. Como consecuencia del siniestro, dos mujeres, de 61 y 44 años, han resultado heridas y han sido evacuadas al hospital Virgen del Rocío, según ha informado Emergencias 112.

El mapa del estado de carreteras de la Dirección General de Tráfico alertaba, pasadas las 08:00 horas, de un obstáculo fijo a la altura de Camas, que ha provocado el cierre total del carril y arcén izquierdos, con dirección a Huelva.

La colisión, detalla Emergencias 112, ha ocurrido pasadas las 07:45 horas en el kilómetro 0 de la A-49, en la Pañoleta, justo en la conexión entre la SE-30 y autovía, lo que ha derivado en una importante congestión vial y colas que llegaban hasta San Juan de Aznalfarache. El accidente se ha producido en plena hora punta, lo que ha dificultado el tráfico en el Aljarafe.

TEMAS

  1. Alcalá de Guadaíra lanza la primera promoción de VPO en alquiler a un precio máximo de 350 euros al mes
  2. La Cartuja se prepara a contrarreloj para el debut del Betis y el alcalde asume 'problemas' en los primeros partidos
  3. Localizan el cadáver de un hombre de 34 años desaparecido mientras se bañaba en un lago en Sevilla
  4. Más de 4,5 millones y mármol de las canteras de Macael: la Plaza Nueva inicia la cuenta atrás para su reforma
  5. Salen a la venta las entradas para el Festival del Patio+Metropoli de la Diputación de Sevilla: precio, cartel y fechas
  6. La línea de Tussam que unirá Sevilla Este y el Hospital Macarena ya tiene fecha de inicio tras años de espera
  7. El alcalde cesa por segunda vez a un director del distrito Este y ficha a un exconcejal de Tomares
  8. Un naranjazo en la cabeza a un conductor de Tussam obliga a desviar la línea 34 en Los Bermejales

Un accidente en Camas deja dos mujeres heridas y provoca retenciones kilométricas en la A-49

Un accidente en Camas deja dos mujeres heridas y provoca retenciones kilométricas en la A-49

Localizan más de 500 cajetillas de tabaco de contrabando en un control rutinario de alcohol y drogas en Sevilla

Localizan más de 500 cajetillas de tabaco de contrabando en un control rutinario de alcohol y drogas en Sevilla

Consecuencias de la ola de calor: el alto consumo deja sin agua a unas 17.000 personas en seis pueblos de Sevilla

Consecuencias de la ola de calor: el alto consumo deja sin agua a unas 17.000 personas en seis pueblos de Sevilla

Juan José, mecánico sevillano: "¿Qué es mejor, poner el aire acondicionado con el coche al ralentí o cuando ya vamos en circulación?"

Juan José, mecánico sevillano: "¿Qué es mejor, poner el aire acondicionado con el coche al ralentí o cuando ya vamos en circulación?"

El Muelle Camaronero sigue sin el quiosco-bar previsto junto al Guadalquivir tras un año de espera

El Muelle Camaronero sigue sin el quiosco-bar previsto junto al Guadalquivir tras un año de espera

Las dos caras de la vivienda en el área metropolitana: Bormujos y Coria, los que más suben, y Mairena, la única que baja

Las dos caras de la vivienda en el área metropolitana: Bormujos y Coria, los que más suben, y Mairena, la única que baja

Las caídas de ramas por las altas temperaturas se repiten otro verano en barrios como Alcosa, Triana o la Alameda

Las caídas de ramas por las altas temperaturas se repiten otro verano en barrios como Alcosa, Triana o la Alameda

El PSOE señala que el segundo cese en la dirección del distrito Este refleja "un fracaso" de la gestión

El PSOE señala que el segundo cese en la dirección del distrito Este refleja "un fracaso" de la gestión
Tracking Pixel Contents