Un accidente en Camas deja dos mujeres heridas y provoca retenciones kilométricas en la A-49

Una colisión entre un coche y camión, a primera hora de la mañana de este jueves, ha provocado importantes retenciones en la A-49 con dirección a Huelva. Como consecuencia del siniestro, dos mujeres, de 61 y 44 años, han resultado heridas y han sido evacuadas al hospital Virgen del Rocío, según ha informado Emergencias 112.

El mapa del estado de carreteras de la Dirección General de Tráfico alertaba, pasadas las 08:00 horas, de un obstáculo fijo a la altura de Camas, que ha provocado el cierre total del carril y arcén izquierdos, con dirección a Huelva.

La colisión, detalla Emergencias 112, ha ocurrido pasadas las 07:45 horas en el kilómetro 0 de la A-49, en la Pañoleta, justo en la conexión entre la SE-30 y autovía, lo que ha derivado en una importante congestión vial y colas que llegaban hasta San Juan de Aznalfarache. El accidente se ha producido en plena hora punta, lo que ha dificultado el tráfico en el Aljarafe.