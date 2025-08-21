El Alcázar de Sevilla se blinda contra el fuego tras el incendio de la Mezquita de Córdoba

El Alcázar de Sevilla está protegido contra los incendios. El de la Mezquita-Catedral de Córdoba puso en sobre aviso a los responsables del patrimonio histórico a lo largo y ancho del país y son muchos los que se encargan de revisar los planes de protección de catedrales y palacios. Ante esta situación, desde el Ayuntamiento hispalense llaman a la calma y aseguran que el palacio sevillano del siglo X cuenta con todos los sistemas de prevención y protección necesarios para no sufrir daños.

El Alcázar es uno de los mayores tesoros patrimoniales que tiene Sevilla. De hecho, junto a la Catedral y el Archivo de Indias conforma el espacio de la ciudad declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1987. Solo en 2024 el recinto recibió 2.307.214 visitantes y cualquier daño que pudiera sufrir se convertiría en un drama patrimonial y económico para la ciudad.

Si bien es cierto que en 2024 el Alcázar vivió un pequeño incidente en la sala de calderas, situada junto al Patio del Príncipe, y en 2022 también se produjo un pequeño incendio en la caja de registro eléctrico del mismo espacio, ambos fueron sofocados de inmediato y sin tener que lamentar ningún tipo de daño, ni material, ni humano. En los casi 11 siglos de historia que suma ya el palacio real nunca ha sufrido un gran incendio.

Un año clave

Como ocurre en la Mezquita de Córdoba, la madera es un material fundamental en la edificación del Alcázar, que se utilizaron en puertas, portadas o lacerías. Desde el Ayuntamiento de Sevilla aseguran que el Alcázar cuenta con un Plan de Prevención contra incendios "que garantiza la seguridad de todo el monumento". De hecho, este mismo año el Consistorio adjudicó el servicio de Prevención, Plan de Autoprotección y Plan de Emergencia a Quirón Prevención.

Alfarjes del Patio de las Doncellas en el Alcázar de Sevilla / Jorge Jiménez

Este ha sido un año clave en la protección del edificio patrimonial en el que se han revisado numerosos puntos del plan de protección. Así, se ha revisado el Plan de Autoprotección, la ubicación de los medios contra incendios y los distintos recorridos de evacuación, así como del protocolo implantado, simulacros de evacuación y del personal designado para las actuaciones de emergencia y su formación.

En el caso de la Mezquita de Córdoba, fue una máquina de limpieza ubicada en una nave del templo, que se utilizaba como almacén, la que se incendió. Frente a esto, el equipo municipal asegura que, en el caso del palacio sevillano, "los almacenes se revisan diariamente para la comprobación del estado de los materiales fungibles". Además, el director de Seguridad y el Arquitecto del complejo "revisan permanentemente todas las zonas del recinto" y los extintores "son revisados periódicamente".

Aumenta el presupuesto

En concreto, se ha incrementado la partida económica destinada al sistema de prevención de incendios en 15.000 euros. Es Prosegur la empresa encargada de revisar los sistemas contraincendios y desde el Consistorio aclaran que emite "un informe con carácter trimestral". Además, el Alcázar "dispone de un centro de control con alarma para actuaciones rápidas de conatos de incendios". De hecho, este año ha crecido el número de extintores para "mayor seguridad" y estos fueron revisados justo antes de verano "para garantizar su funcionamiento ante las altas temperaturas".

Desde el palacio también se realizan planes de prevención, como la poda diaria del pasto seco para evitar que se convierta en combustible de las llamas, o la humectación del forraje para reducir su temperatura. Además, los trabajadores evitan recargar las baterías cerca de los jardines o almacenes para no tener "ninguna materia fungible cercana". En esta misma línea, los responsables del edificio mejoran las "las instalaciones contra incendios que se van quedando obsoleta" y el Ayuntamiento recuerda que tiene puertas abatibles "para separar zonas evitar su propagación".

El sistema eléctrico del Alcázar vive una revisión continua de su sistema eléctrico, que realiza la empresa Ágora. Además, el Consistorio insiste también en que han "modernizado toda la maquinaria de trabajo a tipo eléctrico, eliminando los de tipo combustible fósil como medida preventiva contraincendios". A esto se suma también la refrigeración de los servidores del sistema de vigilancia para evitar las altas temperaturas.