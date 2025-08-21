La basura se acumula en plena ola de calor en las calles del Polígono Sur, el barrio con la renta más baja de España

El PSOE difunde imágenes de residuos acumulados en distintas calles de la zona durante el mes de agosto por "diez días sin servicio de recogida" mientras que el Ayuntamiento defiende que se trabaja de lunes a viernes "sin fallar ni un día"

Basura acumulada en las calles del Polígono Sur

Basura acumulada en las calles del Polígono Sur / PSOE

Sevilla

Basuras sin recoger acumuladas en medio de la calle. Son las imágenes difundidas por el PSOE tras un recorrido por el Polígono Sur para denunciar que el servicio municipal de recogida de basura dependiente de Lipasam lleva diez días sin pasar por algunas zonas del barrio. Una situación que, en plena ola de calor, genera "insalubridad" y que afecta especialmente a la barriada de Martínez Montañés donde está programado un plan de rehabilitación.

“El abandono de los barrios es una de las señas de identidad de la gestión del señor Sanz en la Alcaldía de Sevilla, es evidente a estas alturas del mandato que hay barrios de primera y barrios de segunda, incluso algunos de tercera como es el caso del Polígono Sur “, ha detallado el portavoz socialista, Antonio Muñoz en un video difundido en los medios de comunicación en el que denuncia que "las altas temperaturas han descompuesto las basuras y ha favorecido la proliferación de ratas en el barrio".

En la zona recogida en las imágenes difundidas por el PSOE el servicio de recogida de basuras depende tanto de la presencia de los operarios de Lipasam como de un dispositivo de acompañamiento de la Policía Local.

Desde el gobierno municipal, por su parte, se defiende que hay servicios especiales de limpieza viaria de lunes a viernes con un total de 24 personas. "Han entrado las 24 personas de lunes a viernes sin fallar ningún día", trasladan desde el Ayuntamiento.

Noticias relacionadas y más

El gobierno municipal defiende su actuación con la difusión de una batería de imágenes de trabajos de limpieza y recogidas de basura realizados durante la jornada del jueves 21 de agosto para defender la labor realizada. En las imágenes se constata la presencia de operarios de limpieza y de recogida de basuras.

