Detenido un varón en Sevilla por entrar a robar en casas con sus dueños dentro: las marcaba con un hilo invisible

La Policía Nacional ha detenido in fraganti al presunto autor de varios robos en distintos barrios de Sevilla. Los agentes lograron sorprender al varón tras entrar en un domicilio de Triana-Los Remedios a la fuerza con sus ocupantes en el interior.

El modus operandi empleado por el detenido consistía en marcar las puertas de los domicilios con un, casi invisible, hilo de pegamento días antes del acceso. Días después volvía de madrugada para evitar ser visto por los vecinos y comprobaba si se había abierto o no la puerta, así como si los moradores estaban dentro..

Para la apertura de las puertas, el detenido tenía a su disposición todo tipo de útiles y medios especializados como ganzúas y otras herramientas con las que se puede acceder a los domicilios sin fracturar la cerradura. De esta manera, no dejaba rastro de la manipulación de la cerradura y evitaba que vecinos y perjudicados pudieran ser alertados por una cerradura fracturada o algún daño visible.

Puerta marcada con el hilo de pegamento / Policía Nacional

El tipo de herramientas utilizadas le permitía tener más tiempo para cometer sus delitos en bloques previamente marcados. Los agentes han recuperado los efectos sustraídos e intervenido las herramientas empleadas en los actos delictivos.

El detenido fue detectado como parte del plan de prevención policial contra los robos en domicilio, el cual es reforzado en épocas estivales cuando los moradores se ausentan de sus domicilios, circunstancia que es aprovechada por algunos oportunistas y también por los delincuentes más especializados.

Cabe destacar que el varón se encuentra en prisión provisional tras pasar a disposición judicial.

Prevención de la Policía Nacional

En este marco, la Policía Nacional establece dispositivos especiales de prevención en los que se coordinan varias unidades, siendo gracias a uno de ellos por el que se detuvo in fraganti al autor de varios robos en domicilios habitados, quien posteriormente fue puesto a disposición judicial, decretando el Juzgado de Instrucción de Guardia su ingreso en prisión. Con ello se consiguió evitar además, la consumación de otros robos que el individuo tenía previstos esa misma noche.

En estas fechas es habitual la aparición de células itinerantes especializadas en este tipo de delitos, que se asientan de manera temporal en grandes ciudades para durante cortos periodos de tiempo, cometer el mayor número de delitos posible abandonando el lugar con los beneficios de los robos con fuerza cometidos.

Este tipo de autores itinerantes dificulta en gran medida las labores de investigación de los grupos de Policía Judicial debido a su alta especialización y al corto período de actuación en una misma zona, permaneciendo escaso tiempo en un mismo lugar, lo que requiere un incremento del refuerzo policial en esta tipología delictiva.