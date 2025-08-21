La futura estación de metro de Los Mares coge "impulso" y avanza en la construcción del techo del túnel

La tercera estación de la futura línea 3 del metro avanza y le da "un nuevo impulso", en palabras de la consejera de Fomento, Rocío Díaz, a las obras del Metro de Sevilla. "Avanzan los trabajos en la estación de Los Mares, junto a la Ronda Urbana Norte", ha publicado. Esta estación, soterrada, es la continuación de la de Pino Montano y la primera de todas, las de Pino Montano Norte, que es en superficie.

Según ha explicado Díaz, los trabajos se están centrando en estos días en la colocación de la ferralla que ya se encuentra en la ubicación de esta estación. Esta ferralla será la que dará forma al techo del túnel o losa superior. Por debajo pasarán los trenes y por debajo también avanzarán los trabajos una vez se coloque este techado.

Además, se procedió a la demolición del antiguo centro de transformación, una intervención necesaria para poder continuar con la construcción de la losa y permitir el desarrollo estructural del conjunto de la estación. Una vez puesta la losa superior, se verán los huecos donde se encontrará el acceso principal de la estación y la bajada a los cuartos técnicos. La salida de emergencia estará ubicada donde se encontraba el transformador eléctrico.

Trabajos en el túnel de Pino Montano

Los trabajos en las obras de la línea 3 del Metro de Sevilla también están logrando nuevos hitos en Pino Montano. La propia Rocío Díaz anunció recientemente el comienzo de la excavación de la rampa de acceso al túnel. Este parte desde la primera estación, en superficie, la de Pino Montano Norte, y conectará con las dos siguientes. Se encuentra ubicada en la calle Estrella Deneb y tendrá una pendiente reducida.

Según la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, es la primera vez que se excava bajo techo, "una vez que se han colocado los muros pantallas en los laterales y la losa de cubierta". En el tramo de Pino Montano están ya construidas el 45% de pantallas (1,3 kilómetros). Estas pantallas son de grandes dimensiones, alcanzan una profundidad de 20 metros, con una anchura de 4,20 y un espesor de 80-100 centímetros.

Además, a los cuatro equipos de pantalladoras que había desplegados para ejecutar los muros del túnel del metro se unió recientemente una quinta. Esta quinta pantalladora se centrará, junto al parking del Mercadona, en la realización del túnel entre las estaciones de Los Mares y Los Carteros, con el cruce de la Ronda Urbana Norte incluido. Dos pantalladoras se encuentran excavando las pantallas de los túneles y otra se encarga de los muros próximos a la estación de Pino Montano.