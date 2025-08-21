Guardia Civil
Localizan más de 500 cajetillas de tabaco de contrabando en un control rutinario de alcohol y drogas en Sevilla
La mercancía incautada está valorada en 2.100 euros
La Guardia Civil de Tráfico de San Juan de Aznalfarache ha intervenido, en un control rutinario de drogas y alcohol, un total de 500 cajetillas de tabaco de contrabando en el maletero de un turismo tras ser identificado su conductor.
Los hechos ocurrieron, según detalla el Instituto Armado, cuando los agentes dieron el alto a un vehículo en un punto de verificación de alcohol y drogas ubicado en el punto kilométrico 5 de la A-8058. Debido a la actitud evasiva y nerviosa del conductor, los guardias decidieron hacer una inspección más exhaustiva del vehículo, localizando en el maletero una caja de cartón conteniendo las 500 cajetillas de tabaco valoradas en 2.100 euros.
Según los indicios averiguados, el vehículo tenía como destino final La Puebla del Río. Ante los hechos, se levantó acta de infracción a la Ley 12/1995 de reprensión de contrabando, enfrentándose el autor de la infracción a sanciones que pueden llegar hasta el 600% del valor del tabaco de contrabando.
Así mismo, la mercancía fue trasladada a los depósitos establecidos de la Agencia Tributaria del departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de Sevilla.
