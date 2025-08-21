La presa del Huesna arranca su reforma para protegerse de avenidas de agua y mejorar su respuesta ante la sequía

La presa del Huesna, una de las infraestructuras hídricas claves de la provincia de Sevilla, ubicadas entre Constantina y El Pedroso, encara este mismo año el inicio de un proceso de transformación y reforma que parte con un doble objetivo. Por un lado, acondicionar el aliviadero para reforzar los elementos defensivos y blindarse ante posibles avenidas de agua por la crecida del río en episodios de fuertes precipitaciones. Por otro lado, mejorar el aprovechamiento del agua que se almacena a lo largo del año para conseguir una mejor respuesta ante la sequía.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha aprobado esta semana la formalización del contrato para una inversión que asciende a 19,7 millones de euros y que arrancará antes de que finalice el año. El proyecto, adjudicado a la empresa Dragados, S.A y Martín Casillas S. L., supondrá la rehabilitación de los aliviaderos de la presa, elementos defensivos de la infraestructura para protegerla en caso de avenidas de agua. Esta obra, con un plazo de ejecución de dos años, dotará a la presa del Huesna de mayor seguridad hidrológica, así como un mejor aprovechamiento de su capacidad de almacenamiento.

Como paso inicial y antes del inicio de las obras, se intervendrá la margen derecha del barranco para asegurar su soporte, además de demoler los azudes de hormigón, retirar las traviesas de hormigón del cauce y excavar la cimentación del propio encauzamiento. Las obras incluyen la construcción de un encauzamiento de fábrica en el barranco del Carbonero de cerca de 900 metros de longitud, a unos 150 metros aguas abajo del pie de la presa, de 73 metros de altura y 278 metros de longitud.

Dada la longitud del canal de descarga del aliviadero, se han proyectado cuatro pasos de fauna consistentes en losas sobre el canal acondicionadas con vegetación y empalizadas de madera a modo de protección. También se incluye un vallado perimetral para impedir el acceso de vertebrados. La construcción de la presa de Huesna finalizó en 1991, tiene 73 metros de altura y 278 metros de longitud y posee una capacidad de 135 hectómetros.

Nuevo túnel

El pasado mes de mayo se puso en servicio también el nuevo túnel del Huesna, que mide 6,34 kilómetros, lo que lo convierte en el segundo más largo de Andalucía. Esta infraestructura sirve llevar agua a los vecinos de 18 pueblos de Sevilla que van desde Los Palacios y Villafranca hasta El Pedroso "sin gastar ni un kilovatio". En concreto, con esta obra se reducen las emisiones en 6.000 toneladas de CO2, lo que equivale sacar de las carreteras 4.000 coches, además, se dejan de gastar hasta 10 gigavatios por hora.

En este caso, la inversión fue de 52,46 millones de euros, de los que 31,17 millones de euros proceden del Instituto para la Diversificación Económica (IDAE) del Gobierno de España.