Susto por una columna de humo visible desde La Cartuja: dos personas queman un sofá en la SE-30

Una enorme columna de humo visible desde La Cartuja ha puesto en alerta a Sevilla. La imagen ha alertado a los vecinos que viajaban en su coche por la SE-30 en torno a las 12.15 horas, momento en el que que han alertado de que dos personas estaban quemando un sofá a la altura del kilómetro 14 de la mencionada carretera, según informaron a este periódico fuentes del 112.

Emergencias ha dado aviso a Policía Nacional y Local por lo ocurrido. Desde la Policía Nacional aseguran, sin embargo, que desconocen lo que ha pasado y niegan que hayan desplazado patrulla alguna.

Noticia en actualización...