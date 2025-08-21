Sevilla

Susto por una columna de humo visible desde La Cartuja: dos personas queman un sofá en la SE-30

La imagen ha alertado a conductores y viandantes, que han dado la voz de alarma en torno a las 12.15 horas

Columna de humo visible desde la cartuja.

Columna de humo visible desde la cartuja. / Álex Mérida

Domingo Díaz

Domingo Díaz

Una enorme columna de humo visible desde La Cartuja ha puesto en alerta a Sevilla. La imagen ha alertado a los vecinos que viajaban en su coche por la SE-30 en torno a las 12.15 horas, momento en el que que han alertado de que dos personas estaban quemando un sofá a la altura del kilómetro 14 de la mencionada carretera, según informaron a este periódico fuentes del 112.

Emergencias ha dado aviso a Policía Nacional y Local por lo ocurrido. Desde la Policía Nacional aseguran, sin embargo, que desconocen lo que ha pasado y niegan que hayan desplazado patrulla alguna.

Noticia en actualización...

La futura estación de metro de Los Mares coge "impulso" y avanza en la construcción del techo del túnel

Nuevos cortes de tráfico en la avenida Doctor Fedriani desde el 26 de agosto hasta octubre por las obras del metro

Susto por una columna de humo visible desde La Cartuja: dos personas queman un sofá en la SE-30

Detenido un varón en Sevilla por entrar a robar en casas con sus dueños dentro: las marcaba con un hilo invisible

El Alcázar de Sevilla se blinda contra el fuego tras el incendio de la Mezquita de Córdoba

La presa del Huesna arranca su reforma para protegerse de avenidas de agua y mejorar su respuesta ante la sequía

Un accidente en Camas deja dos mujeres heridas y provoca retenciones kilométricas en la A-49

Localizan más de 500 cajetillas de tabaco de contrabando en un control rutinario de alcohol y drogas en Sevilla

