Sevilla
Susto por una columna de humo visible desde La Cartuja: dos personas queman un sofá en la SE-30
La imagen ha alertado a conductores y viandantes, que han dado la voz de alarma en torno a las 12.15 horas
Una enorme columna de humo visible desde La Cartuja ha puesto en alerta a Sevilla. La imagen ha alertado a los vecinos que viajaban en su coche por la SE-30 en torno a las 12.15 horas, momento en el que que han alertado de que dos personas estaban quemando un sofá a la altura del kilómetro 14 de la mencionada carretera, según informaron a este periódico fuentes del 112.
Emergencias ha dado aviso a Policía Nacional y Local por lo ocurrido. Desde la Policía Nacional aseguran, sin embargo, que desconocen lo que ha pasado y niegan que hayan desplazado patrulla alguna.
Noticia en actualización...
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Alcalá de Guadaíra lanza la primera promoción de VPO en alquiler a un precio máximo de 350 euros al mes
- La Cartuja se prepara a contrarreloj para el debut del Betis y el alcalde asume 'problemas' en los primeros partidos
- Localizan el cadáver de un hombre de 34 años desaparecido mientras se bañaba en un lago en Sevilla
- Más de 4,5 millones y mármol de las canteras de Macael: la Plaza Nueva inicia la cuenta atrás para su reforma
- Salen a la venta las entradas para el Festival del Patio+Metropoli de la Diputación de Sevilla: precio, cartel y fechas
- La línea de Tussam que unirá Sevilla Este y el Hospital Macarena ya tiene fecha de inicio tras años de espera
- El alcalde cesa por segunda vez a un director del distrito Este y ficha a un exconcejal de Tomares
- Un naranjazo en la cabeza a un conductor de Tussam obliga a desviar la línea 34 en Los Bermejales