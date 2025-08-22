Sucesos
Alarma por un incendio de pastos en una parcela de la Isla de la Cartuja
Una parcela en el Camino del Descubrimiento, frente al Auditorio Rocío Jurado, salía ardiendo provocando la densa columna de humo que alarmó a varios vecinos de zonas cercanas
Un incendio declarado este viernes en la Isla de la Cartuja, en Sevilla, provocó la movilización de los servicios de emergencias. Sobre las 14:30 horas, el 112 Andalucía recibió varias llamadas alertando de una intensa columna de humo visible desde el centro de la ciudad. Una parcela en el Camino del Descubrimiento, frente al Auditorio Rocío Jurado, salía ardiendo provocando la densa columna de humo que alarmó a varios vecinos de zonas cercanas. De inmediato se dio aviso a los bomberos, así como a la Policía Local y Nacional.
Los efectivos de extinción se desplazaron rápidamente hasta la zona y lograron controlar y sofocar el incendio sobre las 16:00 horas. El incidente se ha saldado sin daños personales ni materiales y se investigan las causas del fuego.
