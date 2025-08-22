Ayuntamiento
Los primeros toldos llegan a la avenida de la Constitución
Los operarios han iniciado desde la Puerta de Jerez con la instalación de las lonas
A. R. C.
Más de un mes y medio después desde que comenzara su instalación, la avenida de la Constitución ya tiene toldos. Durante este viernes, 22 de agosto, se han instalado las lonas que darán sombra a esta céntrica vía sevillana. Era ya la última etapa de la instalación desde que los trabajos comenzaran a principios del mes de julio.
La semana pasada, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, aseguraba que la instalación culminaría durante estos días, después de ser cuestionado por la tardanza a la hora de colocar esta medida contra el calor ya avanzado el verano.
Los toldos llegan después de superar una de las olas de calor más prolongadas que ha vivido la ciudad, con máximas de hasta 45 grados. Las lonas que ya empiezan a instalarse darán sombra, principalmente, al espacio que ocupan las vías del tranvía, es decir, no abarca a los laterales destinados al paso de peatones y bicicletas.
El Ayuntamiento comenzó el pasado 4 de julio la instalación de los toldos que darán sombra a la Avenida de la Constitución. Primero se comenzó con la colocación de los bloques de hormigón que sujetarán las lonas, las cuales se han empezado a instalar a partir de este viernes.
