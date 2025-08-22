Casa Manuela, el bar más cercano al nuevo estadio del Betis: "Abriremos todos los partidos"

A las cinco y media de la tarde ya había béticos por las calles de Sevilla preparándose para el partido del Betis contra el Alavés de este viernes a las 21 horas. Estaban en la Alameda de Hércules, uno de los lugares más cercanos a la casa temporal verdiblanca. El problema es que luego tendrían que recorrer más de media hora a pie para llegar al estadio de La Cartuja.

En torno a las 6 de la tarde, la fan zone preparada por el club estaba vacía. Apenas unos metros antes, una centena de béticos disfrutaba de la previa con sus propias bebidas. Se encontraban debajo del puente, que ha pasado la prueba del sol. "A ver el día que llueva", pronosticaba un bético ante la poca zona de resguardo que hay alrededor de La Cartuja.

Fotogalería | Así es el primer día de la afición bética en La Cartuja / Domingo Díaz

Pero eso es problema del futuro. En esta primera jornada, todo el mundo parecía buscar la solución más rápida para evitar problemas. Tres amigos llegados de Vitoria para ver a su Alavés hacían la pregunta que muchos béticos se han hecho durante esta semana: "¿El bar más cercano?".

Con la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería y la Facultad de Comunicación cerradas, la respuesta estuvo en la calle Américo Vespucio: Bar Casa Manuela acogió a los seguidores verdiblancos en la terraza y el interior de su local.

Abierto todos los partidos

Como es agosto, en esta zona de La Cartuja, a unos 15 minutos del estadio andando, facilita el primer día de los hinchas del Real Betis Balompié. Hay aparcamiento de sobra que no estará los días que, como en esta ocasión, el equipo juegue de local entre semana en Liga, Copa o Europa League.

Por contra, sí estará disponible todos los días de partido el Bar Casa Manuela. Este restaurante se encuentra en la calle Américo Vespucio, justo frente a la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. "Este es el único bar abierto, ¿te has dado cuenta?", le decía una bética a su acompañante de camino a La Cartuja.

Manuel Parra, gerente del negocio, explica a El Correo de Andalucía que estarán disponibles en cada encuentro: "Abriremos para todos los partidos". Habitualmente, su negocio abría de 7 de la mañana a 5 de la tarde para dar servicio a los centros universitarios y oficinas de la zona. El resto del tiempo cerraba, puesto que la afluencia de personas en horario no laborable es casi nula.

Ahora, "tendré que doblar". Este viernes, por ejemplo, han abierto a las 6 de la mañana y no han cerrado. Para esto ha tenido que ampliar la plantilla, que habitualmente ronda las 8 personas y ahora se elevará mínimo hasta las 11.

No solo abrirá sus puertas cuando el encuentro sea entre semana. Por primera vez, abrirá sus puertas en fin de semana. El horario, eso sí, dependerá del encuentro. "Si el partido es por la tarde, pues tendremos que abrir desde la 1, más o menos". Sin duda, para Manuel, el traslado del Betis a La Cartuja "es positivo".