El Colegio de Enfermería exige al Ministerio que convoque más plazas de residente en Sevilla

El Ministerio de Sanidad deja fuera de la Oferta EIR el 23% de las plazas acreditadas en Sevilla. El Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla (ICOES) ha denunciado este viernes que "pese al déficit de profesionales especialistas en las plantillas del SAS" en la provincia hispalense hayan quedado excluidas 17 plazas. Así, las enfermeras graduadas solo podrán optar a los 57 puestos restantes que hay.

La provincia cuenta con 73 plazas acreditadas de Formación Especializada destinadas a Enfermeras Internas Residentes (EIR) en cinco de las siete especialidades enfermeras: 22 plazas en Enfermería Familiar y Comunitaria; tres en Enfermería del Trabajo; 22 en Enfermería Obstetricia-Ginecología o matrona; 19 para Enfermería de Salud Mental; y siete plazas en Enfermería Pediátrica. Sin embargo, el ICOES lamenta que las autoridades sanitarias dejen en el limbo 17 plazas acreditadas y exige que las Ofertas EIR incluyan cada convocatoria la totalidad de los puestos que han superado todos los requisitos para avanzar en la Formación Especializada en Enfermería.

El ICOES vuelve a exigir la acreditación de plazas de Enfermería Geriátrica, especialidad enfermera implantada en todas las comunidades autónomas mediante la asignación de plazas EIR, a excepción de Andalucía y La Rioja, donde un año más se excluyen puestos en esta especialidad "necesaria" para afrontar el reto demográfico y el aumento de la cronicidad. "Es incomprensible que las administraciones no apuesten de una vez y de manera decidida por los Cuidados Enfermeros Especializados en Geriatría para atender adecuadamente a una población cada vez más envejecida y demandante de asistencia", asevera el presidente del ICOES, Víctor Bohórquez.

2.300 plazas en toda España

En concreto, de cara a 2026, la Oferta de Plazas EIR contempla en la provincia 18 puestos para Enfermería Familiar Comunitaria; dos plazas para Enfermería del Trabajo; 17 plazas para Enfermería Obstetricia-Ginecología (matronas); 13 para Enfermería de Salud Mental; y 7 plazas para Enfermería Pediátrica; 0 plazas para Enfermería Geriátrica. A nivel andaluz hay 348 plazas EIR: 56 plazas para Enfermería de Salud Mental; 15 en Enfermería del Trabajo, 159 en Enfermería Familiar y Comunitaria, 0 en Enfermería Geriátrica, 81 plazas para Enfermería Obstétrico-Ginecológica; y 37 plazas para la especialización en Enfermería Pediátrica. A nivel nacional se han ofertado 2.279 plazas.

Un curso más Sevilla, y en general Andalucía, se queda postrada a la cola en la implantación de una especialidad enfermera crucial para garantizar que la población de edad aquejada por patologías crónicas reciba los cuidados de calidad que necesitan. En el ranking nacional, Cataluña lidera la apuesta por la Enfermería Geriátrica, al disponer de 39 plazas EIR en la Oferta EIR 2026; seguida por Madrid (20); y Castilla La Mancha (12 plazas EIR para Enfermería Geriátrica). A la cola de esta especialidad se sitúan Andalucía y La Rioja, con 0 plazas; y la Comunidad Valenciana, con una sola plaza ofertada.

El ICOES exige a las administraciones sanitarias la implantación en Andalucía de la especialidad de Enfermería Geriátrica a través de la acreditación de plazas EIR y el reconocimiento de puestos específicos para las enfermeras especialistas en cuidados muy demandados en la actualidad. Entre otras asignaturas pendientes de las administraciones sanitarias destaca también el pleno desarrollo de otras especialidades enfermeras como Salud Mental y Enfermería Pediátrica, áreas con una elevada demanda asistencial tanto en los centros de salud como en el ámbito hospitalario y afectadas por un gran déficit de profesionales especializados.