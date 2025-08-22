Detienen a dos personas por robar gasoil y baterías de maquinaria pesada en Los Palacios

Las sustracciones provocaron importantes perjuicios económicos a los propietarios

Robo de combustible en Los Palacios

Robo de combustible en Los Palacios / Guardia Civil

El Correo

El Correo

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntas autoras de varios delitos con fuerza, hurto de gasoil y daños en maquinaria utilizada en obras de modernización de regadío en Los Palacios y Villafranca.

Las averiguaciones del Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Los Palacios se iniciaron tras detectar una serie de robos en máquinas de gran envergadura destinadas a labores de construcción. Esta oleada se prolongaba desde el mes de febrero, generando importantes perjuicios económicos a los propietarios y afectando de manera directa al normal desarrollo de las labores agrícolas.

Las sustracciones se centraban en los depósitos de gasoil y en las baterías una vez que terminaba la jornada y la maquinaria quedaba estacionada en el lugar de trabajo durante la noche, ocasionando a veces en la acción daños adicionales en los equipos.

La Guardia Civil logró identificar a dos personas, que finalmente fueron detenidas como supuestas autoras de los delitos causados. Una vez arrestados, se frenaron los hechos delictivos en la zona.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Alcalá de Guadaíra lanza la primera promoción de VPO en alquiler a un precio máximo de 350 euros al mes
  2. La Cartuja se prepara a contrarreloj para el debut del Betis y el alcalde asume 'problemas' en los primeros partidos
  3. Localizan el cadáver de un hombre de 34 años desaparecido mientras se bañaba en un lago en Sevilla
  4. Salen a la venta las entradas para el Festival del Patio+Metropoli de la Diputación de Sevilla: precio, cartel y fechas
  5. Juan José, mecánico sevillano: '¿Qué es mejor, poner el aire acondicionado con el coche al ralentí o cuando ya vamos en circulación?
  6. Nuevos cortes de tráfico entre Santiponce y Camas: fechas, horario y ruta alternativa
  7. El alcalde cesa por segunda vez a un director del distrito Este y ficha a un exconcejal de Tomares
  8. Más de 4,5 millones y mármol de las canteras de Macael: la Plaza Nueva inicia la cuenta atrás para su reforma

Detienen a dos personas por robar gasoil y baterías de maquinaria pesada en Los Palacios

Detienen a dos personas por robar gasoil y baterías de maquinaria pesada en Los Palacios

Los primeros toldos llegan a la avenida de la Constitución

Los primeros toldos llegan a la avenida de la Constitución

Endesa activa su plan para reforzar la red ante los continuos apagones en el barrio de Bellavista

Endesa activa su plan para reforzar la red ante los continuos apagones en el barrio de Bellavista

Rancio nos descubre el cartel más curioso que puedes ver en Virgen de Luján

Rancio nos descubre el cartel más curioso que puedes ver en Virgen de Luján

Así están los accesos del estadio La Cartuja para el debut del Betis

Así están los accesos del estadio La Cartuja para el debut del Betis

La Cartuja afronta su primer examen como estadio del Betis con el reto de garantizar la movilidad y seguridad

La Cartuja afronta su primer examen como estadio del Betis con el reto de garantizar la movilidad y seguridad

17.000 vecinos de la Sierra Sur de Sevilla, a la espera de una solución para los cortes de agua en pleno mes de agosto

17.000 vecinos de la Sierra Sur de Sevilla, a la espera de una solución para los cortes de agua en pleno mes de agosto

La basura se acumula en plena ola de calor en las calles del Polígono Sur, el barrio con la renta más baja de España

La basura se acumula en plena ola de calor en las calles del Polígono Sur, el barrio con la renta más baja de España
Tracking Pixel Contents