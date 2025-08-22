Detienen a dos personas por robar gasoil y baterías de maquinaria pesada en Los Palacios

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntas autoras de varios delitos con fuerza, hurto de gasoil y daños en maquinaria utilizada en obras de modernización de regadío en Los Palacios y Villafranca.

Las averiguaciones del Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Los Palacios se iniciaron tras detectar una serie de robos en máquinas de gran envergadura destinadas a labores de construcción. Esta oleada se prolongaba desde el mes de febrero, generando importantes perjuicios económicos a los propietarios y afectando de manera directa al normal desarrollo de las labores agrícolas.

Las sustracciones se centraban en los depósitos de gasoil y en las baterías una vez que terminaba la jornada y la maquinaria quedaba estacionada en el lugar de trabajo durante la noche, ocasionando a veces en la acción daños adicionales en los equipos.

La Guardia Civil logró identificar a dos personas, que finalmente fueron detenidas como supuestas autoras de los delitos causados. Una vez arrestados, se frenaron los hechos delictivos en la zona.