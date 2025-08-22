Endesa activa su plan para reforzar la red ante los continuos apagones en el barrio de Bellavista
Los informes de la empresa constatan que los problemas en el suministro se debieron a "una saturación de las redes por la ola de calor"
Durante este mes de agosto vecinos del barrio de Bellavista han sufrido cortes de luz de hasta 12 horas, una situación que fue especialmente grave durante las jornadas de la ola de calor y que provocó la "desesperación" de muchos de los residentes en esta zona de la ciudad que pidieron a Endesa una solución urgente.
La empresa ha anunciado la puesta en marcha de un plan de actuaciones para tratar de resolver los problemas de la red que provocaron los apagones en este barrio de Sevilla. Así, según ha informado Endesa, se está llevando a cabo la reconfiguración de las líneas subterráneas de baja tensión que discurren por la zona con el fin de desdoblarlas, repartiendo así las cargas y aumentando la capacidad de la red, lo que mejorará notablemente la calidad del suministro de los clientes residentes en las calles Caldereros, Mesones, Guadalajara, Cristo, Palomas, Fauno, Fuente de Cantos, Cibeles, Galatea y alrededores.
Los trabajos se están llevando a cabo tras una inspección realizada a raíz de las incidencias registradas que provocaron la fusión de varios fusibles. Dicha inspección arrojó como resultado la "saturación de las redes debido a la ola de calor y dificultad de acceso a algunas instalaciones".
Según Endesa, una vez termine la intervención, la red de baja tensión contará con un refuerzo mayor para garantizar el suministro de calidad a los clientes con contrato en vigor en Bellavista.
Cortes de hasta 12 horas
Durante la última ola de calor, el 50% de los vecinos de las calles Caldereros, Guadalajara, Cristo, Cibeles, Espejo, Fauno, Mesones y Galatea sufrieron fallos en el suministro. Hubo jornadas en las que la interrupción del servicio se produjo a las 10 de la noche y no regresó hasta las 10 de la mañana del domingo.
