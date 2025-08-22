La Cartuja afronta su primer examen como estadio del Betis con el reto de garantizar la movilidad y seguridad

La Cartuja ya luce verdiblanca para su gran estreno como hogar del Real Betis. Llegó el día esperado, el día en el que el club recibirá a todos sus aficionados en la que será su nueva casa durante las dos próximas temporadas. Y lo hará con un reto importante: que hasta 70.000 personas lleguen y salgan del estadio sin problemas y sin dar una sensación de caos y embotellamiento en la isla como se ha llegado a vivir en eventos masivos recientes. Es decir, sacar al menos un aprobado en movilidad, seguridad y limpieza en esta primera prueba de fuego. Por ello se ha trabajado en el entorno hasta el último momento: desde un adecentamiento de los accesos hasta la preparación de 15.000 plazas de aparcamiento, rutas a pie, lanzaderas de autobús, un refuerzo de Renfe o cartelería del club por todo el recinto.

Se abre una nueva era con el partido de este viernes a las 21.30 horas frente al Deportivo Alavés, el inicio del equipo de las trece barras lejos de Heliópolis. Y como ha podido comprobar El Correo de Andalucía, hasta última hora se han estado perfilando detalles: limpieza de los accesos, sistema de iluminación, montaje de los food trucks y barras en el exterior, colocación del aparcamiento de bicicletas... Son los retoques finales dentro de un plan diseñado por el Betis, de la mano del Ayuntamiento de Sevilla, para garantizar que el traslado sea "el más cómodo posible" asumiendo que "en los primeros partidos es lógico que haya problemas que se irán solventando en partidos sucesivos", como aseguró este miércoles el alcalde en una visita al campo.

Trabajos en el aparcamiento de bicicletas bajo el viaducto / Jorge Jiménez

Mientras el Benito Villamarín esté inmerso en su gran obra de transformación, con la demolición de la grada de Preferencia, los béticos tendrán que ir acostumbrándose poco a poco a festejar y sufrir con los de Manuel Pellegrini al otro lado del río Guadalquivir. En un estadio que en los últimos meses ya experimentó una revolución para acoger la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Real Madrid con la eliminación de la pista de atletismo, la construcción de un nuevo anillo de graderío bajo y la ampliación del aforo hasta los algo más de 70.000 espectadores, convirtiéndose en el tercer estadio más grande del país tras el Santiago Bernabéu y el Camp Nou.

Con la experiencia de la final de Copa y de grandes conciertos o La Velada del Año de Ibai Llanos el Betis ha trabajado para evitar las habituales imágenes de caos de tráfico en los alrededores y evacuar el estadio en hora y media. Por eso se ha encargado de hacerle llegar a sus abonados hasta diez formas diferentes de llegar al estadio de la Cartuja: andando, en moto, en patinete, en bicicleta, en autobús-lanzadera gratuito, en autobús circular, en taxi, en VTC, en coche privado y en tren.

Los preparativos de las últimas 24 horas

Mientras los jugadores verdiblancos pisaban el césped del estadio de la Cartuja este jueves por la mañana en el entrenamiento previo al partido, en los alrededores del recinto no se paraba de trabajar. Trabajadores del Ayuntamiento realizaban los últimos desbroces y hasta 42 baños portátiles continuaban siendo instalados justo al lado de la zona de carpas y contenedores en la que irán ubicadas las barras de comida y bebida, los food tracks. A poco más de 24 horas, todavía faltaba gran parte de esta área por montar, e incluso al lado seguía la actividad normal con prácticas de autoescuela con la moto.

Carpa en la que se están instalando las barras con comida y bebida / Jorge Jiménez

A pocos metros, operarios levantaban las primeras farolas que aportarán mayor iluminación precisamente en un día en el que se probará cómo será la actividad de los aficionados béticos en horario nocturno. Este sistema eléctrico dará luz principalmente al aparcamiento público de motos, bicicletas y patinetes ubicado bajo el viaducto que hay frente al estadio, el cual estará vigilado. En este punto se han quitado las montañas de tierra y se ha nivelado el suelo, sobre el que trabajadores se encontraban a un día del estreno separando zonas y habilitando el cable trenzado para amarrar las bicicletas.

Operarios colocan las farolas en el aparcamiento de bicicletas y motos / Jorge Jiménez

También, a diferencia de cómo estaba el entorno hace meses, se ha retirado todo el vallado que había en la zona lateral este, donde también se acumulaban montañas de tierra removida del interior del campo, y también se pueden comprobar numerosos parches de asfalto para corregir algún desperfecto. Además, se ha retirado la valla que impedía el acceso desde el Sevilla TechPark, en cuyas calles interiores también se podrá aparcar los días de partido.

Tres aparcamientos públicos gratuitos con 15.000 plazas

Aunque desde el Betis y el Ayuntamiento han insistido en el uso del transporte público, el vehículo privado será usado en un alto porcentaje. Por ello se han habilitado tres aparcamientos públicos gratuitos para los que hay que reservar plaza con antelación. A falta de 24 horas, todos tenían las puertas abiertas y algo adecentados, aunque el suelo de tierra se presenta inestable en los ubicados en la bancada del río, los P7 norte y sur, y los accesos tanto de estos como los de los de la avenida Carlos III pueden ser un foco de atascos por el estrechamiento de las entradas y salidas.

Aparcamiento público gratuito junto a la avenida Carlos III / Jorge Jiménez

Uno con 2.500 plazas tiene su acceso por la glorieta de RTVE de la SE-20 y otro con 1.500 plazas a través de la avenida Carlos III, frente a la Calle Gregor J. Mendel. También se podrá aparcar en las 1.750 plazas del Parque Científico y Tecnológico Cartuja junto a la avenida Carlos III. A estos hay que sumar los parkings gratuitos de Blas Infante y el Parque del Alamillo, los privados de Torre Sevilla, Insur Cartuja y Cartuja Center, el de los 108 autobuses acreditados de peñas o los habilitados en los accesos para personal del club.

A pie se podrá llegar a través de cinco rutas de menos de 20 minutos, desde San Jerónimo, Alamillo, Barqueta, los aparcamientos del PCT Cartuja y los aparcamientos públicos y el apeadero de Renfe.

Refuerzo de Tussam y adecentamiento del Cercanías

En materia de movilidad también se ha colocado una parada de taxi en la calle Américo Vespucio y una de VTC en el Camino de los Descubrimientos. El servicio de Tussam se ha reforzado en las líneas regulares (Líneas 2, C1 y C2) con 12 autobuses adicionales desde dos horas antes del partido y 24 autobuses, 8 por línea, en las inmediaciones del estadio; además del servicio especial de lanzaderas gratuitas. Para llegar, una entre Blas Infante y el estadio, y para salir: Estadio – Torre Sevilla – Blas Infante, Estadio – Puente de la Barqueta y Estadio – Sevilla Este.

Cartel de la parada de taxis junto al estadio La Cartuja / Jorge Jiménez

El apeadero de Cercanías de Renfe, ubicado a 200 metros del estadio, también se ha adecentado en las últimas horas para facilitar el acceso, y servirá para llegar y salir en tren gratis. La línea C-2 prestará servicio especial también en los partidos de horario nocturno con dos trenes que saldrán 30 y 40 minutos después de la finalización de los encuentros hasta San Jerónimo y Sevilla Santa Justa. Desde allí con la línea C-1, se garantiza conexión con Lora del Río, Guadajoz, Los Rosales, Cantillana, Brenes, El Cáñamo, La Rinconada, San Bernardo (Sevilla), Virgen del Rocío (Sevilla), Jardines de Hércules (Sevilla), Bellavista (Sevilla), Dos Hermanas, Cantaelgallo y Utrera.

Apeadero de Renfe junto al estadio de La Cartuja / Jorge Jiménez

Los trabajos a contrarreloj se han sucedido en las últimas horas para una isla de La Cartuja que no se habrá visto en otra, la de acoger encuentros del Betis cada semana. Tras 800.000 euros de inversión en los accesos, entre los más de 600.000 euros en diferentes trabajos de acondicionamiento en los viales y las zonas adyacentes al estadio, y casi 200.000 euros en ampliar y mejorar el alumbrado de estas zonas, llega el turno de comprobar la efectividad del plan diseñado.