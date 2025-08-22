El parque Infanta Elena contará con un alumbrado renovado y la primera zona de calistenia de Sevilla Este

El parque Infanta Elena de Sevilla Este continúa en un proceso de renovación tras la inversión de más de 400.000 euros del Ayuntamiento de Sevilla. El alcalde, José Luis Sanz, ha visitado este pulmón verde para supervisar algunos de los trabajos que tienen como objetivo "sacarlo del abandono". Se trata de uno de los parques perirurbanos más grandes de la ciudad, que da servicio a todo el perímetro de Sevilla Este. El primer edil popular asegura que "con esta actuación se responde a una demanda de los vecinos, con la que hemos conseguido ofrecerles un entorno más seguro".

Una de las grandes novedades será el nuevo área de calistenia. "Era muy demandada por los jóvenes del barrio desde hace años y se convertirá en la primera que existirá en toda Sevilla Este con una inversión de 70.000 euros que los usuarios disfrutarán desde principios de octubre, contando con zona de Cross System y zona de Workout", como ha destacado Sanz este viernes.

Del mismo modo, el alcalde ha señalado que "desde hace, décadas la renovación del alumbrado público de todo el parque supone una numerosa petición por parte de los usuarios que durante la noche queda totalmente oscuro en numerosas áreas del mismo". Por ello, a través de la Gerencia de Urbanismo, se está "ejecutando un proyecto de renovación de luminaria y ampliación de la red de alumbrado con una inversión de 312.000 euros con un plazo de ejecución de cuatro meses. Estas mejoras de luminarias en Sevilla Este comienzan a ser frecuentes, y empezarán en septiembre también en el entorno de Emilio Lemos y Faustino Gutiérrez Alviz".

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, visita junto al concejal José Luis García el parque Infanta Elena de Sevilla Este / Ayuntamiento de Sevilla

Del mismo modo, el Ayuntamiento y Endesa está retirando los cables y torres de alta tensión que afectan a este pulmón verde de Sevilla Este, cumpliendo así con una demanda histórica de todos sus vecinos. Estos trabajos se unen a la renovación del gran parte del mobiliario urbano del parque en el que destacan sus nuevos bancos.

Sanz, ha señalado que "con estas actuaciones se responden a demandas históricas de los vecinos de este barrio con la que hemos conseguido ofrecerles un entorno más seguro en uno de los parques periurbanos más grandes de la ciudad y nuevas zonas comunes a la altura de ellos". "Este proyecto no solo consigue revitalizar un espacio esencial para el esparcimiento de la comunidad, sino que también refuerza el compromiso del equipo de mi equipo de gobierno con la inclusión y la accesibilidad universal, así como con el deporte saludable", ha destacado Sanz.

Zonas de calistenia en Sevilla

Esta zona de calistenia en Sevilla Este se une a la ya instalada en Contadores en el distrito Cerro-Amate o el Parque Rojo de Pino Montano. Por otro lado, siguen avanzando las obras de la que se instalará en el Parque de los Príncipes de Los Remedios y ya ha sido adjudicada la obra del nuevo gran espacio para la calistenia que el gobierno municipal instalará en el Parque de San Jerónimo.

En este sentido, Sanz ha señalado que "prometí impulsar la calistenia en todos los barrios de Sevilla y así está siendo. Por ello impulsamos este ambicioso plan para fomentar este deporte en numerosos puntos de la ciudad como Sevilla Este, Pino Montano, Los Remedios, Cerro-Amate o San Jerónimo, donde sustituimos unos elementos abandonados por unos nuevos de primera calidad".