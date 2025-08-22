Prisión para el hombre que quemó un bar en Los Palacios por no tener mayonesa

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Utrera, plaza número 3, en funciones de guardia, ha ordenado este viernes, a petición de la Fiscalía, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido este miércoles tras provocar un incendio en una cafetería de Los Palacios y Villafranca después de solicitar mayonesa a los camareros del establecimiento y trasladarle estos que no disponían de la misma.

Inicialmente, ha indicado la oficiona de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y sin perjuicio de una posterior calificación en el momento procesal oportuno, se le atribuyen presuntos delitos de incendio y lesiones leves.

Un hombre prende fuego a un bar de Los Palacios / Postas/Facebook

La jueza considera que, en este caso, la prisión provisional resulta necesaria para evitar el riesgo de fuga dada la naturaleza de los hechos y la gravedad de las penas, detalla el TSJA, que pueden imponerse al investigado.

Además, precisa el comunicado, considera que existe "un alto riesgo de reiteración delictiva" y que, con su actuación, "el investigado ha creado una gran alarma social". Por todo ello, la jueza califica en el auto la medida cautelar de prisión provisional "de proporcional, adecuada e idónea a los fines propuestos". Durante su comparecencia en sede judicial, puntualiza el TSJA, el detenido sí ha prestado declaración.