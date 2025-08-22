Tribunales
Prisión para el hombre que quemó un bar en Los Palacios por no tener mayonesa
La jueza justifica esta medida cautelar en su auto apuntando que sus acciones "han creado una alarma social" y teme "la reiteración delictiva", así como el riesgo de fuga
A. R. C.
La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Utrera, plaza número 3, en funciones de guardia, ha ordenado este viernes, a petición de la Fiscalía, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido este miércoles tras provocar un incendio en una cafetería de Los Palacios y Villafranca después de solicitar mayonesa a los camareros del establecimiento y trasladarle estos que no disponían de la misma.
Inicialmente, ha indicado la oficiona de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y sin perjuicio de una posterior calificación en el momento procesal oportuno, se le atribuyen presuntos delitos de incendio y lesiones leves.
La jueza considera que, en este caso, la prisión provisional resulta necesaria para evitar el riesgo de fuga dada la naturaleza de los hechos y la gravedad de las penas, detalla el TSJA, que pueden imponerse al investigado.
Además, precisa el comunicado, considera que existe "un alto riesgo de reiteración delictiva" y que, con su actuación, "el investigado ha creado una gran alarma social". Por todo ello, la jueza califica en el auto la medida cautelar de prisión provisional "de proporcional, adecuada e idónea a los fines propuestos". Durante su comparecencia en sede judicial, puntualiza el TSJA, el detenido sí ha prestado declaración.
- Alcalá de Guadaíra lanza la primera promoción de VPO en alquiler a un precio máximo de 350 euros al mes
- La Cartuja se prepara a contrarreloj para el debut del Betis y el alcalde asume 'problemas' en los primeros partidos
- Localizan el cadáver de un hombre de 34 años desaparecido mientras se bañaba en un lago en Sevilla
- Salen a la venta las entradas para el Festival del Patio+Metropoli de la Diputación de Sevilla: precio, cartel y fechas
- Juan José, mecánico sevillano: '¿Qué es mejor, poner el aire acondicionado con el coche al ralentí o cuando ya vamos en circulación?
- Nuevos cortes de tráfico entre Santiponce y Camas: fechas, horario y ruta alternativa
- El alcalde cesa por segunda vez a un director del distrito Este y ficha a un exconcejal de Tomares
- Más de 4,5 millones y mármol de las canteras de Macael: la Plaza Nueva inicia la cuenta atrás para su reforma