El PSOE cuestiona la legalidad del montaje de los toldos de la Constitución y estudia llevarlo a la Fiscalía

Desde este viernes ya hay toldos en la avenida de la Constitución, tras el primer montaje que se ha llevado a cabo de madrugada y que continuará en los próximos días. Mientras el Gobierno de Sanz celebra haber podido comenzar a poner las lonas antes de que acabara agosto, el PSOE denuncia que se han cometido "irregularidades" por falta de informes e incumplimiento de plazos. De hecho, estudia recurrir a la Fiscalía en caso de que no se aclare el proceso, ha afirmado el grupo municipal a través de una nota. "Se están tomando decisiones a espaldas de la ciudadanía", ha asegurado su portavoz, Antonio Muñoz.

Los socialistas exigen a los populares "mayor transparencia" en un proyecto que afecta al patrimonio histórico y a la movilidad, y que se habría hecho "sin claridad sobre los costes, sin los informes necesarios y con un incumplimiento flagrante y evidente de los plazos".

El PSOE asegura que existen contradicciones económicas. "El contrato ha cambiado de forma sustancial y ante los vaivenes de cifras que se recogen en el expediente, lo razonable hubiera sido abrir una nueva licitación pública y dar transparencia a todo el proceso", asegura. "Los cambios en el proyecto son profundos, pero no han pasado por un nuevo informe de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico", ha añadido. Para Muñoz, el Ayuntamiento "no puede saltarse un paso tan básico en un asunto que afecta directamente al patrimonio histórico de la ciudad"

El hecho de que sea una instalación temporal no sirve como justificación para el Partido Socialista, ya que "se trata de una estructura que estará presente cada verano durante al menos tres años, prorrogables a cuatro". "Eso no es efímero, ni tiene nada que ver con banderolas de fiestas o palcos de Semana Santa. Estamos ante una instalación con vocación de permanencia, que requiere de un control mucho más estricto", ha remarcado Muñoz.

Toldos en la avenida de la Constitución / Jorge Jiménez

También considera la formación de izquierdas que hay "una irregularidad evidente" en un "incumplimiento claro del contrato" y un "sinsentido organizativo". "Los toldos se han instalado, en un primer tramo, el 22 de agosto y deberán retirarse el 21 de septiembre. El montaje acabará a primeros de septiembre y habrá que empezar el desmontaje tres semanas después", razonan, además "la eliminación del carril compartido obliga a que las bicicletas circulen sin una planificación clara, generando problemas de movilidad y seguridad en una de las principales arterias de la ciudad".

Por todo ello, Antonio Muñoz pide a José Luis Sanz "claridad y transparencia". "La ciudad no se merece proyectos improvisados y opacos como los que acostumbra este Gobierno municipal. Una vez más Sanz se equivoca y demuestra que Sevilla le viene muy grande", ha sentenciado el portavoz socialista.