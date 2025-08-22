Mapa Rancio
Rancio nos descubre el cartel más curioso que puedes ver en Virgen de Luján
Después de Detectives Larry, otro rótulo sorprendente lude en esta popular vía de Los Remedios
Muchas veces caminamos por las calles de Sevilla sin prestar atención a los anuncios que hay por la vía, sin embargo, hay carteles que no pasan desapercibidos. Este es el caso, por ejemplo, del famoso Detectives Larry, en Virgen de Luján, aunque ahora hay otro rótulo que puede hacerle sombra.
Julio Muñoz Rancio nos desvela este curioso escrito que una comunidad de vecinos ha instalados, ni más ni menos, encima del porterillo electrónico. ¿Habías visto alguna vez algo así?
