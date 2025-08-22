El Ayuntamiento reasfalta el tramo de la calle Marqués del Nervión entre Luis Montoto y Eduardo Dato en una noche

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha reasfaltado en una noche la calle Marqués del Nervión en el tramo comprendido entre Luis Montoto y Eduardo Dato tras una inversión de más de 90.000 euros.

En este sentido, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha destacado "la instalación de asfalto de primera calidad, que reduce ruidos y otorga seguridad vial a los conductores, en estos más de 600 metros de distancia lineal y los casi 6.000 metros cuadrados de una de las arterias principales que atraviesan el barrio de Nervión y que se encontraba en un pésimo estado desde hace décadas".

Reasfaltado de la calle Marqués del Nervión entre Luis Montoto y Eduardo Dato / Ayuntamiento de Sevilla

Esta acción se suma al tramo ya recuperado la pasada primavera de la misma calle desde Eduardo Dato hasta Cean Bermúdez, que supuso una inversión de casi 30.000 euros y a los más de 100 kilómetros de calles reasfaltadas por el gobierno municipal en dos años.

"Estas obras, realizadas en menos de diez horas y en pleno agosto, forman parte de la completa programación de obras que estamos ejecutando en toda Sevilla para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y que afecte, en la menor medida a su día a día", ha destacado De la Rosa.