Sevilla, la mejor ciudad de España para criar hijos: descubre por qué

Con las rutinas veraniegas y la disminución de los sistemas de apoyo, el estrés parental aumenta de forma silenciosa. Según un nuevo estudio de Unobravo, el 68 % de los psicólogos afirma que este estrés se intensifica durante el verano, cuando las guarderías cierran por vacaciones y las familias deben apañárselas solas, lo que impacta directamente en el bienestar mental.

Frente a esta realidad, los especialistas han identificado qué ciudades españolas brindan mayor apoyo a la hora de criar una familia, no solo desde una perspectiva práctica, sino también en lo que respecta a la carga emocional que implica la crianza.

Sevilla, Madrid y Córdoba lideran el ranking

Criar a un hijo implica retos emocionales y logísticos, pero el lugar donde vives puede marcar una gran diferencia. Cuando las vacaciones de verano interrumpen las rutinas, muchas familias experimentan lo que los psicólogos llaman fatiga familiar, una sobrecarga mental y emocional que, si no se gestiona, puede desembocar en un agotamiento total.

Con un 73 % de psicólogos señalando dificultades para compaginar el trabajo y familia, y un 63 % destacando el alto coste del cuidado infantil, está claro que vivir en el entorno adecuado puede reducir significativamente el estrés parental.

Consejos para cuidar tu salud mental como padre o madre en verano Establece rutinas realistas : El verano suele carecer de la estructura del curso escolar. Crear un ritmo diario flexible pero constante (comidas, juegos, descanso) puede aportar seguridad y reducir la reactividad emocional.

: El verano suele carecer de la estructura del curso escolar. Crear un ritmo diario flexible pero constante (comidas, juegos, descanso) puede aportar seguridad y reducir la reactividad emocional. Reserva momentos de descanso : Pequeños descansos regulares marcan una gran diferencia. Siempre que sea posible, comparte las tareas del cuidado infantil con tu pareja, amistades o vecinos. Con un 40 % de padres afectados señalando la falta de apoyo familiar o social como fuente de estrés, encontrar pequeños respiros puede ser un poderoso acto de autocuidado.

: Pequeños descansos regulares marcan una gran diferencia. Siempre que sea posible, comparte las tareas del cuidado infantil con tu pareja, amistades o vecinos. Con un 40 % de padres afectados señalando la falta de apoyo familiar o social como fuente de estrés, encontrar pequeños respiros puede ser un poderoso acto de autocuidado. Libérate del perfeccionismo : Muchos padres sienten presión por “hacer del verano algo mágico”, lo que puede generar culpa. Aceptar que no todos los días serán perfectos permite más flexibilidad, paciencia y compasión contigo mismo.

: Muchos padres sienten presión por “hacer del verano algo mágico”, lo que puede generar culpa. Aceptar que no todos los días serán perfectos permite más flexibilidad, paciencia y compasión contigo mismo. Prioriza los chequeos emocionales : Habla con tus hijos sobre cómo se sienten y haz lo mismo contigo. Nombrar las emociones alivia la presión interna y evita que el agobio se acumule en silencio.

: Habla con tus hijos sobre cómo se sienten y haz lo mismo contigo. Nombrar las emociones alivia la presión interna y evita que el agobio se acumule en silencio. Busca apoyo profesional: La terapia brinda un espacio seguro para procesar el estrés, establecer límites y reconectar con tus propias necesidades. Los padres sin redes de apoyo son especialmente vulnerables: el 62 % presenta mayor riesgo de estrés estacional, por lo que el apoyo emocional es clave para una resiliencia duradera.

Sevilla encabeza la lista gracias a una combinación equilibrada de guarderías asequibles (333 €/mes), bajos niveles de criminalidad y fácil acceso a colegios públicos, factores clave para reducir el estrés diario de las familias. Esto cobra aún más relevancia durante las rutinas veraniegas, ya que el coste del cuidado infantil en Sevilla es considerablemente más bajo en comparación con otras ciudades del país, lo que alivia la carga económica en una de las épocas más exigentes del año.

Córdoba ofrece el cuidado infantil más barato del país (283 €) y un alto nivel de seguridad, lo que la convierte en una opción ideal para familias que buscan tranquilidad y margen económico.

En el extremo opuesto del ranking, L’Hospitalet de Llobregat, Almería y Badalona se identificaron como las ciudades más estresantes para madres y padres. Estas zonas urbanas presentan una combinación de mayores tasas de criminalidad, acceso limitado a guarderías públicas y servicios sanitarios de menor calidad.

“Cuando falta la seguridad básica, el apoyo o el espacio para desconectar, se activa un estado de hipervigilancia en muchos padres", explica Francisco Rivera Rufete, Director Clínico en Unobravo. “Con el tiempo, esto puede provocar un agotamiento mental y físico, afectar la relación con los hijos e incluso aumentar el riesgo de ansiedad o depresión.”