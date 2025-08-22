Sorprenden a un vecino de Écija transportando 200 kilos de picadura de tabaco ilegal

En el marco de la operación Vega, agentes de la Policía Nacional junto con funcionarios de vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria han intervenido de manera conjunta en la localidad sevillana de Écija más de 200 kilos de hoja y picadura de tabaco ilegal en el interior de un vehículo.

La investigación comenzó el pasado mes de julio, cuando los agentes tuvieron sospechas de que en un domicilio deshabitado, ubicado en la localidad astigitana, podría estar usándose para el empaquetado de picadura de tabaco ilegal y su posterior venta al por mayor.

Las diversas gestiones llevadas a cabo por los agentes permitieron, por un lado, verificar la información y por otro, el total esclarecimiento de los hechos, al sorprender los investigadores a una persona viajando en un vehículo que transportaba 200 kilogramos de picadura de tabaco envasada y empaquetada para su venta, que hubiera alcanzado en el mercado ilícito más de 30.000 euros.

Tras estos hechos y no disponiendo el conductor de la documentación que acreditara la procedencia legal de la picadura, se procedió a su inminente detención, incautando del mismo modo la mercancía ilícita.

Simultáneamente, los agentes detuvieron conjuntamente a un vecino de Écija que también estaba siendo investigado por estos hechos, pasando ambos detenidos, junto a los efectos, a disposición de la autoridad judicial.