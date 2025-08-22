Sin tren entre Sevilla y Málaga este fin de semana: los traslados serán en autobús, taxi y Cercanías

Las obras de mejora en la infraestructura ferroviaria que está realizando Adif entre las estaciones de Utrera y Pedrera van a provocar que, durante el fin de semana del 22 al 24 de agosto, no haya conexión por tren en la línea de Media Distancia entre Sevilla y Málaga. El transporte se hará en autobús y, según la estación de origen o destino, los pasajeros tendrán que ser trasladados en taxi o Cercanías.

Para cubrir la línea durante este fin de semana, Renfe ha tenido que habilitar un servicio alternativo por carretera con 102 autobuses que cubrirán el recorrido completo, incluidas las estaciones intermedias. Según detalla la compañía en un aviso emitido a los usuarios, para garantizar la movilidad de los viajeros de los 34 servicios de Media Distancia convencional entre Sevilla-Málaga durante estos tres días -12 del viernes, 10 del sábado y 12 del domingo- habrá traslados en autobús, taxis y trenes de Cercanías.

Los autobuses saldrán desde la estación de Santa Justa, en el caso de que el origen sea Sevilla y desde la estación de María Zambrano si el origen es Málaga. Habrá paradas en todas las estaciones intermedias del recorrido, excepto Bobadilla y El Chorro-Caminito del Rey. Los clientes que tengan como origen o destino estas dos paradas, tendrán que viajar en taxi hasta Antequera.

En el caso de los viajeros con origen o destino a las estaciones de Bellavista, Virgen del Rocío, Álora y las Mellizas, tendrán garantizado el desplazamiento hasta otras estaciones a través de los servicios de Cercanías y Proximidad.

Paradas que no tendrán servicio

Según detalla Renfe en su plan alternativo para este fin de semana, las estaciones de Virgen del Rocío y Bellavista no van a prestar servicio. Para ir o llegar hasta Santa Justa, Dos Hermanas y San Bernardo, los usuarios tendrán que hacerlo mediante trenes de Cercanías. Lo mismo ocurre, en la provincia de Málaga, con las estaciones de Álora y Las Mellizas, donde sólo prestarán servicio los trenes de Proximidad y cercanías.

Servicio alternativo de Renfe para la Media Distancia Sevilla-Málaga Servicio alternativo de Renfe para la Media Distancia Sevilla-Málaga

Traslados en taxi

Los usuarios con origen en Sevilla y destino El Chorro-Caminito o Bobadilla, a la llegada a Antequera, se tiene que bajar del autobús y continuarán el trayecto en taxis que, según asegura Renfe, saldrán unos 5 minutos después del llegada del autobús.

En el recorrido opuesto, los clientes que tengan su billete con salida desde la estación El Chorro-Caminito o Bobadilla y destino Sevilla Santa Justa, harán primero un recorrido en taxi hasta Antequera, para después subirse en el autobús con destino a Sevilla.

Por otra parte, los usuarios que tengan un billete entre Málaga María Zambrano y la estación de El Chorro-Caminito -y viceversa- harán todo el trayecto en taxi. Si el trayecto es Málaga-Bobadilla, harán la primera parte del trayecto en autobús hasta Antequera, para luego continuar en taxi hasta Bobadilla.

Por último, los usuarios con origen Bobadilla y destino Málaga realizarán el recorrido en taxi hasta Antequera para después continuar en autobús.

Información al viajero

Renfe ha reforzado los canales de atención al cliente y la comunicación al viajero para informarle de este servicio alternativo motivado por obras de mejora en la infraestructura, a través de megafonía en trenes y estaciones y mensajes en la venta online.

Los clientes pueden consultar los horarios y los detalles de este servicio alternativo de transporte en la web de Renfe.