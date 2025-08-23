Atascos de más de 15 kilómetros en la AP-4 en Los Palacios sentido Cádiz

La segunda quincena de agosto continúa con la operación salida hacia las playas de Cádiz y Huelva este sábado. Durante este fin de semana se prevén miles de desplazamientos, con especial importancia en las carreteras de Cádiz y Huelva, que ya acumulan atascos de 15 kilómetros.

En los últimos coletazos de este mes, muchos usuarios aprovechan las vacaciones en periodo estival con otros que prefieren ir a pasar el día. Además, a esos conductores se les ha sumado los que vienen de regreso de las playas andaluzas.

Retenciones de 15 kilómetros en Cádiz

En la mañana de este sábado se han registrado las primeras retenciones y atascos kilómetricos en diferentes puntos de las carreteras andaluzas. A las 12.20 horas de este sábado, fecha de la publicación de esta noticia, la DGT ha informado de una gran retención en la AP-4 con 15 kilómetros de congestión por circulación entre el km 25 en Los Palacios y Villafranca hasta el km 41 en Las Cabezas, en sentido hacia Cádiz.

Retenciones kilométricas en la AP-4 / DGT

Estos puntos suelen ser un problema habitual en la AP-4 durante todos los fines de semana. De hecho, según informó El Correo de Andalucía se habilitó un tercer carril en sentido Sevilla-Cádiz el pasado 9 de agosto a la altura de las Cabezas de San Juan, lugar en el que se concentran los embotellamientos de esta autovía que une Sevilla con las playas de Cádiz.

Se trata de un tramo de tres kilómetros para dar una solución temporal a la congestión de tráfico que cada vez más a menudo se da en esta vía, ya que no solo sucede a lo largo del fin de semana, sino que es habitual cualquier día en verano. Aún no se sabe la fecha concreta pero estas fuentes afirman a este periódico que será en este mes de agosto de este año.

Tráfico fluido en la A-49 en Huelva

En cambio, Huelva no registra ningún atasco importante en estos momentos aunque se prevé afluencia en los desplazamientos durante toda la mañana. Serán muchos los conductores que elijan la costa onubense para su destino vacacional o ir a pasar un día a las playas más cercanas como Matalascañas o Mazagón.

Consejos de la DGT

El periodo de máxima intensidad de tráfico se prolongará este viernes hasta el mediodía. Para el regreso del domingo se prevén retenciones entre las cuatro de la tarde y las diez de la noche.

La DGT recomienda extremar la precaución y consultar los canales oficiales antes de emprender el viaje.