TURISMO

Ni Huelva ni Jaén: estas son las dos ciudades andaluzas que se han colado entre las tres más bonitas de Europa, según una reputada publicación

El medio asegura que uno de estos municipios es "romántico y económico" y tiene un estilo de vida "divertido y vibrante"

Estas son las ciudades andaluzas seleccionadas entre las mejores de toda Europa

Estas son las ciudades andaluzas seleccionadas entre las mejores de toda Europa / Chantal de la Cruz

Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Turistas de todos los rincones del planeta escogen Andalucía y cada una de sus provincias para disfrutar de sus días de descanso descubriendo las maravillas culinarias, históricas, naturales, patrimoniales y paisajísticas que encierran sus fronteras. De ese modo, los principales ránkings y recomendaciones de destinos de viaje incluyen cada año estos territorios como los mejores lugares que visitar. Es lo que ha ocurrido con la publicación que realiza de forma anual el medio internacional especializado en viajes Travel+Leisure, que ha incluido tres ciudades andaluzas entre las mejores y más bonitas de Europa.

Una selección realizada por sus propios lectores en su encuesta 'World's Best Awards', que tiene a tres ciudades entre las 15 favoritas, dos de ellas entre las tres más bonitas de toda Europa. "Los lectores favorecen las ciudades europeas de tamaño mediano con encanto mediterráneo", señalan sobre los resultados de esta publicación.

Catedral de Sevilla y la Giralda.

Catedral de Sevilla y la Giralda. / El Correo

Este listado está encabezado por la ciudad italiana de Florencia como la mejor de toda Europa, sin embargo, solo hay que bajar un puesto más, hasta el número 2, para dar con una ciudad andaluza: Sevilla.

Sevilla, una de las mejores ciudades de toda Europa

"La capital de Andalucía, cuna del flamenco, ocupó el puesto número 11 en la lista del año pasado. Su ascenso se atribuye a su arte, arquitectura, parques y plazas que ofrecen una sobrecarga sensorial", ha afirmado la prestigiosa revista, que asegura que este entorno es una muestra de "la España de antaño en su máxima expresión".

En tercera posición se encuentra el otro territorio escogido de Andalucía, Granada, de la que indica: "Esta ciudad compacta y peatonal tiene al menos una atracción gloriosa: la Alhambra, un palacio islámico del siglo XIII bellamente conservado".

La Alhambra de Granada.

La Alhambra de Granada. / Pixabay - ELG21

Tres ciudades andaluzas, escogidas entre las mejores de toda Europa

Sin embargo, este no es el único rasgo que la publicación ha destacado de Granada, sino que ha explicado que sus encantos van "más allá" de lo que se busca. "Me enamoré de las pintorescas calles de la ciudad y de la mezcla de culturas evidente en la gastronomía, el arte y el entorno", ha recalcado uno de los votantes de esta encuesta.

02/10/2024 Los turistas hacen cola en el Patio de los Naranjos para entrar en la Mezquita-Catedral de Córdoba. POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA CÓRDOBA ECONOMIA CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA

02/10/2024 Los turistas hacen cola en el Patio de los Naranjos para entrar en la Mezquita-Catedral de Córdoba. POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA CÓRDOBA ECONOMIA CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA / CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA

Compartiendo listado con localidades como Estambul, Roma, Siena, Oporto, Madrid, Lisboa, Lyon, Praga, Salzburgo, Atenas o Aix-en-Provence, se encuentra la tercera ciudad andaluza escogida como una de las mejores de toda Europa. Se trata de Córdoba que, con su puesto número 13 en el prestigioso ránking, se posiciona como un territorio perfecto en el que disfrutar de una "amalgama de historia".

"Ha estado habitada en diferentes periodos por poblaciones romanas, islámicas y cristianas, y cada cultura ha dejado su huella en la arquitectura, la gastronomía y el arte cordobeses", ha indicado la publicación.

